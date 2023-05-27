Джерело: Politico з посиланням на 5-х дипломатів Європейського Союзу

Зараз ЄС обговорює свій 11-й пакет санкцій проти Росії.

У той час як 10 попередніх пакетів санкцій були зосереджені на заходах, спрямованих на спустошення бойових скарбниць президента РФ Володимира Путіна, тепер Брюссель хоче уникнути обходу своїх санкцій.

Будучи безпрецедентним кроком для блоку, поточний пакет може бути спрямований на інші країни, які допомагають Росії ухилитися від торгового ембарго.

Але Угорщина і Греція спільно витупили проти, пов’язавши своє схвалення пакета з окремою складною проблемою, пов’язаною з Україною. Київ склав список приватних компаній, яких він називає “спонсорами війни”, до якого увійшли низка європейських компаній.

Угорщина та Греція наполягають, щоб деякі їхні компанії були викреслені з цього списку, перш ніж вони погодяться на пакет санкцій. Хоча зазвичай ці питання не пов’язані між собою, Угорщина та Греція використовують пакет санкцій як політичний важіль, щоб виключити свої компанії зі списку України.

Це викликало напругу на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС на початку цього тижня, де міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прямо розкритикувала Угорщину, за словами дипломатів, знайомих з обміном даними.

Четверо дипломатів заявили, що на зустрічі послів ЄС 24 травня Греція була в авангарді обговорення. Афіни виступили проти припущень про обхід санкцій.

“Греція повторила, що якщо будуть конкретні докази порушення санкцій, вони повинні бути доведені до відома відповідних держав-членів на технічному рівні, щоб це було належним чином розслідувано, а потім були вжиті належні дії”, — йдеться в заяві ЄС. – сказав дипломат, знайомий з досьє. “У справі українського списку грецькі компанії звинувачуються як міжнародні спонсори війни, хоча вони не порушують обмежувальних заходів проти Росії”.

Інший дипломат ЄС сказав, що, хоча вони співпереживають позиції Греції, “питання в тому, наскільки це шкодить [їхній економіці], і Греція каже, що це дуже шкодить. У нас немає проблем із такою позицією, але незалежно від цього ми, звичайно, хочемо наступного пакета санкцій”.

Жозеп Боррель, головний дипломат ЄС, уже пообіцяв працювати над розбіжностями щодо українського списку. Двоє дипломатів сказали, що тепер він повинен працювати з українцями над розв’язанням цього питання.

Інший дипломат ЄС сказав, що до тих пір, поки Угорщина та Греція відмовляються домовитися про будь-що, перш ніж їхні компанії будуть виключені зі списку, “немає жодного тиску, щоб дійсно рухатися в інших частинах”.

Проте дипломати також кажуть, що дивляться на Афіни та Будапешт по-різному. Рівень розчарування Будапештом набагато вищий, враховуючи, що його проросійська та прокитайська лінія часто заважала ЄС досягти одностайності. Він також блокує схвалення восьмого траншу грошей ЄС для відшкодування військової допомоги Україні.

Нова версія пакета, надіслана представникам ЄС не містить серйозних змін. Третій проєкт адаптує деякі технічні формулювання щодо звільнення заморожених активів і уточнює, що казахстанська нафта все ще може надходити через трубопровід “Дружба” до Європи. Він також додає понад 50 додаткових російських компаній, яким влада ЄС не може дозволити передачу товарів і технологій подвійного використання порівняно з попередньою версією проєкту санкцій.

Коли представники ЄС знову обговорюватимуть пакет санкцій, поки невідомо. Двоє дипломатів сказали, що є консенсус щодо одного – зрештою узгодити санкції.