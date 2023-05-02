Про це повідомляє SkyNews.
Сполучені Штати додатково скерують Україні 300 мільйонів доларів безпекової допомоги.
Нова допомога міститиме зокрема тактичні безпілотники Switchblade, дрони Puma, ракети з лазерним наведенням – Hydra 70, системи протидії ворожим дронам, броньовану високомобільну колісну техніку та різноманітні боєприпаси.
Hydra 70 є некерованими ракетами, їх запускають за допомогою літаків та вертольотів. У
За даними Ради з міжнародних відносин, станом на сьогодні США надіслали Україні майже 80 мільярдів доларів допомоги.
Раніше спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Кевін Маккарті дав рішучу відповідь російському журналісту, котрий висловив припущення про “можливе скорочення військової допомоги” Україні найближчим часом. Маккарті запевнив у продовженні підтримки України.
Зауважимо, 4 квітня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додатковий пакет військової допомоги Україні на загальну суму у 2,6 мільярда доларів.
3 березня у США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Туди увійдуть боєприпаси до HIMARS, гаубиць та Bradley тощо.
Згідно з делегуванням повноважень від президента Байдена, Блінкен надав дозвіл на 33-є вилучення американських озброєнь та обладнання для України з серпня 2021 року на суму 400 мільйонів доларів.
Довідка. Hydra 70 — американська 70-мм некерована авіаційна ракета. Виробляється компанією General Dynamics. НАР Hydra-70 призначена для знищення техніки і живої сили противника. Дальність вогню — до 11 км.
- Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8000 артилерійських снарядів для ефективного захисту від російської збройної агресії. Своєю чергою, Володимир Зеленський наголосив, що своєчасна допомога партнерів – запорука наближення спільної перемоги.
- 2 травня міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що країна постачить Україні військову техніку та фінансову підтримку на 250 мільйонів доларів.
- Глави міністерств закордонних справ ЄС погодили план постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Спільна закупівля має на меті пришвидшити та збільшити постачання снарядів.
- 3 квітня глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники надали Україні понад 70 мільярдів доларів військової допомоги за минулий рік з початку повномасштабного російського вторгнення.