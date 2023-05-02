3 травня у США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні вартістю у 300 мільйонів доларів, який вперше міститиме некеровані ракети з лазерним наведенням - Hydra 70.

Про це повідомляє SkyNews.

Сполучені Штати додатково скерують Україні 300 мільйонів доларів безпекової допомоги.

Нова допомога міститиме зокрема тактичні безпілотники Switchblade, дрони Puma, ракети з лазерним наведенням – Hydra 70, системи протидії ворожим дронам, броньовану високомобільну колісну техніку та різноманітні боєприпаси.

Hydra 70 є некерованими ракетами, їх запускають за допомогою літаків та вертольотів. У

За даними Ради з міжнародних відносин, станом на сьогодні США надіслали Україні майже 80 мільярдів доларів допомоги.

Раніше спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Кевін Маккарті дав рішучу відповідь російському журналісту, котрий висловив припущення про “можливе скорочення військової допомоги” Україні найближчим часом. Маккарті запевнив у продовженні підтримки України.

Зауважимо, 4 квітня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додатковий пакет військової допомоги Україні на загальну суму у 2,6 мільярда доларів.

3 березня у США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Туди увійдуть боєприпаси до HIMARS, гаубиць та Bradley тощо.

Згідно з делегуванням повноважень від президента Байдена, Блінкен надав дозвіл на 33-є вилучення американських озброєнь та обладнання для України з серпня 2021 року на суму 400 мільйонів доларів.

Довідка. Hydra 70 — американська 70-мм некерована авіаційна ракета. Виробляється компанією General Dynamics. НАР Hydra-70 призначена для знищення техніки і живої сили противника. Дальність вогню — до 11 км.