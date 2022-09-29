28 вересня у Європейському Союзі повідомили про запровадження нового, вже восьмого пакета санкцій проти Росії. У ЗМІ, посилаючись на свої джерела, зазначили, що нові заборони торкнуться російської сталі, ІТ-індустрії та предметів повсякденного побуту. Водночас ЄС вирішив не забороняти російські алмази.

Про це повідомляє Politico.

Згідно з останньою пропозицією Європейської комісії щодо санкцій, з якою ознайомилося видання, Європейський Союз прагне заборонити імпорт кількох сталевих виробів із Росії та заборонити експорт деяких напівпровідників до Росії.

Проте один пункт, який залишився поза санкційним списком — це російські алмази. Натомість Єврокомісія хоче заборонити імпорт “деяких елементів, що використовуються в ювелірній промисловості, таких як каміння та дорогоцінні метали”.

Також ЄС планує запровадити санкції проти найбільшої російської алмазодобувної компанії “Алрос”.

Новий пакет санкцій, який Єврокомісія представила послам ЄС у середу та який все ще потребує схвалення 27 країн Євросоюзу, в основному стосується експорту та імпорту товарів, щоб посилити запроваджені раніше санкції.

До списку заборон Євросоюз вніс низку речей – від товарів повсякденного побуту до технічних компонентів, які потрібні російській армії.

До прикладу, новий пакет санкцій скасує імпорт товарів, які, як вважають, приносять значний прибуток у Росію. Мовиться про косметичні засоби та засоби для макіяжу, засоби для гоління, засоби особистої гігієни, мило, туалетний папір.

Щодо експорту, то Росії більше не продаватимуть напівпровідникові компоненти або мікросхеми. Експорт літаків до Росії також буде заборонений у разі ухвалення нового пакету санкцій.

У сфері послуг пропозиція щодо санкцій передбачає заборонити “надання архітектурних та інженерних послуг, юридичних консультаційних послуг та послуг з ІТ-консультацій” компаніям і людям у Росії або російському уряду.

Окрім цього, ЄС планує внести до санкційного списку близько 30 осіб та компаній. Серед них – російський філософ, політолог, публіцист Олександр Дугін, співак Микола Расторгуєв (гурт “Любе”) та найбільший акціонер виробника зброї “Калашников” Алан Лушніков.