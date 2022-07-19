Вже цього тижня у Білому дому мають оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть РСЗВ HIMARS та артилерійські боєприпаси.

Про це повідомив координатор Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу.

Так, США продовжать надавати Україні історичні рівні безпекової допомоги. Про 16-ий пакет військової допомоги на підтримку України з початку президентства Джо Байдена оголосять вже на цьому тижні.

Кірбі зауважив, що до нового пакета увійдуть додаткові мобільні РСЗВ HIMARS, “які українці використовували дуже ефективно для зміни ситуації на полі бою”, та додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Раніше високопосадовець з американського міністерства оборони заявив, що українські військові успішно використовують високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, які США передали Україні для боротьби з російським агресором.

Довідка. HIMARS – американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, змонтована на колісному шасі. Це точна керована система з розширеною дальністю. Максимальна дальність — 300 км.

Призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.