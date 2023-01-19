За інформацією ЗМІ, до нового пакета військової допомоги від США, про який можуть оголосити вже цього тижня, увійдуть бойові броньовані машини Stryker, однак танків Abrams очікувати не варто.

Про це повідомляє Politico.

Видання, посилаюсь на дані від осіб, знайомих з ситуацією, зазначає, що Сполучені Штати готуються оголосити про новий великий пакет військової допомоги Україні вже 20 січня, коли у Німеччині відбудеться нова зустріч у форматі Рамштайн.

До нового пакета допомоги увійдуть додаткова артилерія, боєзапаси та броня – ймовірно, бойові броньовані машини Stryker. Водночас очікувати на надання танків M1 Abrams українцям не варто,наголосили джерела.

“На даний час адміністрація Байдена не планує надсилати “Абрамс”, 60-тонний основний бойовий танк американської армії”, – зауважили джерела.

Зазначається, що США не готові передати Abrams через проблеми з логістикою та технічне обслуговування танків, а не тому, що остерігаються ескалації конфлікту. Джерело додало, що США допомогли Україні отримати танки радянських часів та підтримують рішення Великої Британії надати танки Challenger 2.

Найімовірніше, новий пакет допомоги міститиме:

кілька восьмиколісних броньованих бойових машин Strykers, виготовлених General Dynamics Land Systems

бомби малого діаметра наземного запуску, які мають радіус дії приблизно 160 км

За словами двох осіб, цей пакет не включатиме армійську тактичну ракетну систему дальньої дії, яка може проникати глибоко в тилу Росії в Криму чи на Донбасі. Адміністрація Байдена відмовилася відправляти боєзапаси великої дії, попри прохання Києва, побоюючись спровокувати президента Росії Володимира Путіна.

У Білому домі вважають, що Україна може “змінити динаміку на полі бою” і дати відсіч російським загарбникам без цих ракет, наступальної зброї, яка може літати на відстань понад 460 км, сказав Колін Кал, високопосадовець Пентагону.

Білий дім ще не підписав пакет, який все ще формується і може змінитися цього тижня. Однак офіційні особи очікують оголошення під час чергового засідання контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині в п’ятницю, де міністр оборони Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі зустрінуться зі своїми колегами, щоб обговорити нову допомогу Україні.