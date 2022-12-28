Новий популярний тренд TikTok – повідомити батьків про «смерть» улюбленої знаменитості

На родинні свята саме час зібратися з друзями, сім’ями та коханими. Проте у декого це ще й привід повідомити батькам про фейкову "смерть" їхніх улюблених знаменитостей, знімаючи реакцію на камеру.

Про це повідомляють #Букви.

За загальним визнанням, це досить дешевий розіграш, інтернет-еквівалент торта в обличчя.

Хоча, безумовно, багато хто погоджується, що смішно спостерігати, як декілька осіб разом кричать після того, як їм сказали, що “Том Круз помер”, тоді як на задньому плані звучить “Різдво” (малюк, будь ласка, повернися додому).

Завдання для домашніх пранкерів досить просте: записати відео, вдаючи, що дивитеся у телефон, різко задихаєтесь, оголошуєте про “смерть” відомої людини та знімаєте реакцію.

Відзняті ролики користувачі публікують у мережу під хештегом #celebrityfakedeath. У залежності від реакції, хтось сприймає фейкові новини зі сльозами, водночас інші одразу починають перевіряти інформацію.

Пранкери найчастіше відповідають “автокатастрофа” і лише домігшись потрібного результату, повідомляють, що це був просто розіграш.