Новий популярний тренд TikTok – повідомити батьків про «смерть» улюбленої знаменитості

Про це повідомляють #Букви.
За загальним визнанням, це досить дешевий розіграш, інтернет-еквівалент торта в обличчя.
Хоча, безумовно, багато хто погоджується, що смішно спостерігати, як декілька осіб разом кричать після того, як їм сказали, що “Том Круз помер”, тоді як на задньому плані звучить “Різдво” (малюк, будь ласка, повернися додому).
Завдання для домашніх пранкерів досить просте: записати відео, вдаючи, що дивитеся у телефон, різко задихаєтесь, оголошуєте про “смерть” відомої людини та знімаєте реакцію.
Відзняті ролики користувачі публікують у мережу під хештегом #celebrityfakedeath. У залежності від реакції, хтось сприймає фейкові новини зі сльозами, водночас інші одразу починають перевіряти інформацію.
Пранкери найчастіше відповідають “автокатастрофа” і лише домігшись потрібного результату, повідомляють, що це був просто розіграш.
- Сенат США одностайно підтримав рішення про заборону держслужбовцям встановлювати на робочі гаджети додаток TikTok з міркувань нацбезпеки. Відтепер пропозицію мають розглянути у Палаті представників.
- Американська корпорація Apple видалила сервіс для створення та перегляду коротких відео TikTok з App Store для користувачів з РФ. Наразі застосунок недоступний для завантаження в меню “Пошук”.
- Експерти пояснюють, що розуміння причин, через які деякі трансгендерні люди припиняють лікування, є ключовим для його покращення, особливо для неповнолітніх, які прагнуть до медичного переходу. Але для багатьох дослідників гендерний перехід та жаль після зробленого давно були забороненими темами.