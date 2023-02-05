Оприлюднено відповідний новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану затверджений постановою кабінету міністрів від 27 січня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначено, що підприємства, які належать до критично важливих, виконують мобілізаційні завдання або виробляють товари, роботи та послуги для військових, можуть забронювати до 50% своїх військовозобов’язаних працівників на строк до шести місяців.

Запровадження нового порядку дозволить виконати два ключових для країни завдання. По-перше, забезпечити обороноздатність країни, зберегти та посилити потенціал ЗСУ. По-друге, гарантувати стабільну роботу економіки.

“Військовозобов’язані керівники підприємств, установ і організацій та їхні заступники, а також працівники підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджує Міненерго, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності”, – пише пресслужба.

Також до підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджує Міненерго, не застовуються обмеження щодо кількості військовозобов’язаних.

Наголошено, що рішення покладає на керівників органів держвлади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій відповідальність за включення військовозобов’язаних працівників до списків, а також за відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.

Невірно подані дані, відображені у відповідному рішенні Мінекономіки щодо бронювання можуть стати підставою для відмови у зарахуванні такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік.