Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Зазначено, що підприємства, які належать до критично важливих, виконують мобілізаційні завдання або виробляють товари, роботи та послуги для військових, можуть забронювати до 50% своїх військовозобов’язаних працівників на строк до шести місяців.
Запровадження нового порядку дозволить виконати два ключових для країни завдання. По-перше, забезпечити обороноздатність країни, зберегти та посилити потенціал ЗСУ. По-друге, гарантувати стабільну роботу економіки.
“Військовозобов’язані керівники підприємств, установ і організацій та їхні заступники, а також працівники підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджує Міненерго, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності”, – пише пресслужба.
Також до підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджує Міненерго, не застовуються обмеження щодо кількості військовозобов’язаних.
Наголошено, що рішення покладає на керівників органів держвлади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій відповідальність за включення військовозобов’язаних працівників до списків, а також за відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.
Невірно подані дані, відображені у відповідному рішенні Мінекономіки щодо бронювання можуть стати підставою для відмови у зарахуванні такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік.
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