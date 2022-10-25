Про це повідомляє The Guardian.

“Завжди існують обмеження, і зараз їх більше, ніж будь-коли. Але я обіцяю вам, що я виявлятиму те саме співчуття до викликів, яких ми зазнаємо сьогодні. Уряд, який я очолю, не залишить наступному поколінню, дітям і онукам борг, який ми були надто слабкі, щоб сплатити самі. Я об’єднаю нашу країну не словами, а діями”, — сказав новий прем’єр.

Своєю чергою, Борис Джонсон привітав Сунака, додавши, що зараз настав час надати новому прем’єр-міністру “повну та щиру” підтримку. Навзаєм, Сунак віддав належне Джонсону “за його неймовірні досягнення” на посаді прем’єра.

Президент Франції Емманюель Макрон поширив допис у Twitter, щоби привітати Ріші Сунака, додавши, що вони працюватимуть разом, аби подолати виклики, зокрема війну в Україні.

Президент України Володимир Зеленський також привітав Сунака, додавши, що сподівається, що новий прем’єр-міністр успішно подолає “всі виклики, які постають сьогодні перед британським суспільством і світом”.

Новий очільник уряду зазначив, що його “не лякають” виклики, і він керуватиме “в найкращих традиціях моєї партії”.

“Сильніша національна служба охорони здоров’я, кращі школи, безпечніші вулиці, контроль за нашими кордонами, захист нашого довкілля, підтримка наших збройних сил, і розбудова економіки, яка використовує можливості Brexit, де підприємства інвестують, впроваджують інновації та створюють робочі місця”, — сказав Сунак.

Також новий прем’єр вже зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III. 

Король Карл III з Ріші Сунаком у Букінгемському палаці. Фото: Аарон Чоун

Тим часом лідер ліберал-демократів Ед Дейві каже, що “відмова” Ріші Сунака призначити загальні вибори “показує, що Консервативна партія не довіряє британському народу”. 

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“Ми не чули жодних подробиць від Ріші Сунака щодо його планів виправити шкоду, завдану нашій економіці та Національній системі охорони здоров’я через роки хаосу та некомпетентності консерваторів”, — додав Дейві.