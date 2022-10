Про це повідомляє The Guardian.

“Завжди існують обмеження, і зараз їх більше, ніж будь-коли. Але я обіцяю вам, що я виявлятиму те саме співчуття до викликів, яких ми зазнаємо сьогодні. Уряд, який я очолю, не залишить наступному поколінню, дітям і онукам борг, який ми були надто слабкі, щоб сплатити самі. Я об’єднаю нашу країну не словами, а діями”, — сказав новий прем’єр.

Своєю чергою, Борис Джонсон привітав Сунака, додавши, що зараз настав час надати новому прем’єр-міністру “повну та щиру” підтримку. Навзаєм, Сунак віддав належне Джонсону “за його неймовірні досягнення” на посаді прем’єра.

Congratulations to @RishiSunak on this historic day, this is the moment for every Conservative to give our new PM their full and wholehearted support. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 25, 2022

Президент Франції Емманюель Макрон поширив допис у Twitter, щоби привітати Ріші Сунака, додавши, що вони працюватимуть разом, аби подолати виклики, зокрема війну в Україні.

Congratulations to @RishiSunak, who has become Prime Minister of the United Kingdom. Together we will continue working to tackle the challenges of the moment, including the war in Ukraine and its many consequences for Europe and the world. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2022

Президент України Володимир Зеленський також привітав Сунака, додавши, що сподівається, що новий прем’єр-міністр успішно подолає “всі виклики, які постають сьогодні перед британським суспільством і світом”.

Congratulations to @RishiSunak on taking office as 🇬🇧 Prime Minister! I wish you to successfully overcome all the challenges facing British society and the whole world today. I’m ready to continue strengthening the 🇺🇦-🇬🇧 strategic partnership together! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2022

Новий очільник уряду зазначив, що його “не лякають” виклики, і він керуватиме “в найкращих традиціях моєї партії”.

“Сильніша національна служба охорони здоров’я, кращі школи, безпечніші вулиці, контроль за нашими кордонами, захист нашого довкілля, підтримка наших збройних сил, і розбудова економіки, яка використовує можливості Brexit, де підприємства інвестують, впроваджують інновації та створюють робочі місця”, — сказав Сунак.

Також новий прем’єр вже зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III.

Тим часом лідер ліберал-демократів Ед Дейві каже, що “відмова” Ріші Сунака призначити загальні вибори “показує, що Консервативна партія не довіряє британському народу”.

“Ми не чули жодних подробиць від Ріші Сунака щодо його планів виправити шкоду, завдану нашій економіці та Національній системі охорони здоров’я через роки хаосу та некомпетентності консерваторів”, — додав Дейві.