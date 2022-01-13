Новий рекорд: дитяча пісня «Baby Shark» набрала 10 млрд переглядів на YouTube

Південнокорейська дитяча пісня про малюка акули набрала 10 млрд переглядів на відеоплатформі YouTube. "Baby Shark" стала першою піснею, котра встановила такий рекорд.

Про це повідомляє пресслужба компанія Pinkfong.

Згідно з даними компанії Pinkfong, позначку в 10 млрд відео перетнуло 13 січня 2022 року.

У компанії зазначили, що 10 млрд – це “величезна кількість”, котра офіційно перевищує населення Землі. За словами представників компанії, така кількість переглядів свідчить про те, що усі люди на Землі переглядали ролик бодай один раз.

На другому місці у YouTube, із переглядами у понад 7,7 млрд, розташувалась популярна пісня “Despacito” у виконанні Луїса Фонсі та Daddy Yankee.

Пісню “Baby Shark” у червні 2016 року випустила корейська компанія Pinkfong як частину серії пісень для дітей. Вона швидко набула популярності завдяки простій мелодії та тексту, котрий швидко запам’ятовувався. У листопаді 2020 року пісня побила рекорд YouTube з переглядами у понад 7 млрд. Проте 15 місяців потому її посунув трек Luis Fonsi and Daddy Yankee “Despacito”, котрий перетнув позначку у 7,7 млрд переглядів.

Довідка. Pinkfong – дитячий освітній бренд SmartStudy, південнокорейської освітньої розважальної компанії. Pinkfong складається в основному з дитячих пісень, з яких найвідомішою є “Baby Shark”. Освітній канал має понад 40 мільйонів передплатників, з яскраво забарвленою програмою історій, пісень та танців.