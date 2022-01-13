Новий рекорд: дитяча пісня «Baby Shark» набрала 10 млрд переглядів на YouTube

ЗеПорушення

54

Всього порушень

48

Днів без порушень
22:53 Міноборони уклало контракт на ремонт і модернізацію «Гетьмана Сагайдачного»
21:56 Tesla видалила з сайту дату старту виробництва Cybertruck
21:17 В ООН позбавили права голосу вісім країн через борги
20:57 Принц Ендрю позбавлений титулу та військових звань
20:49 У Мінекономіки оновили граничні ціни на пальне: очікуємо на чергове зростання вартості
19:58 Добрим людям на здоров’я: українці зустрічають Щедрий вечір
19:51 «Росія не змусить нас відмовитися від гарантій незалежності для України» – заступник глави МЗС Польщі
19:45 Данія звинувачує Росію, Китай та Іран у шпигунській загрозі
19:02 Китай вичікує кроків США та Росії навколо ситуації біля кордонів України — The Atlantic
18:49 У Великій Британії енергокомпанія радила обійматися з тваринами, щоб не змерзнути
18:33 В Австралії зафіксували температурний рекорд — +50,7 С
18:16 Дві дози вакцин не дають захисту від зараження Omicron
18:13 «Бандеробачення»: в шкільному українському підручнику надрукували свастику
17:45 Ризик війни у Європі є найвищим з часів розвалу Союзу – МЗС Польщі
17:38 Суд зобов’язав закрити справу заступника голови Офісу президента Татарова
17:10 Організації-фактчекери назвали YouTube головним джерелом фейків в інтернеті
16:55 У Китаї жінка застрягла в будинку незнайомця через COVID-19
16:39 З 1 січня вчителям підвищать зарплату на 10-30%
16:34 Вчені знайшли океан на супутнику Сатурна
16:17 За 2021 рік держбюджет отримав 127 гривень податків з діяльності казино
16:12 В Україні у 2021 році зафіксували на майже 60% більше випадків домашнього насильства
15:44 Посилення репресій і насильства є ознакою слабкості, – Human Rights Watch
15:34 У Казахстані журналіста затримали на 10 діб через запитання до президента Токаєва
15:24 Швецію і Фінляндію зможуть швидко прийняти до НАТО — Єнс Столтенберґ 
15:18 Донька Назарбаєва висловила співчуття сім’ям загиблих через протести — зараз її сторінки недоступні
15:16 Джейсон Момоа і Ліза Бонет оголосили про розлучення
15:11 В Україні запровадили облік вживання антибіотиків
14:28 У Чехії відновили усі пам’ятники воякам Української Галицької Армії
14:23 Інсайдери повідомили про ймовірну вартість нових моделей iPhone
14:20 Журналісти із Сальвадору стали жертвами атак шпигунського ПЗ Pegasus
13:33 Депутати пропонують скасувати обов’язковий військовий облік для жінок — законопроєкт
13:33 Хакери з України викрали в іноземних компаній понад мільйон доларів
12:53 На відомій картині Ботічеллі знайшли чернетку іншої роботи

Новий рекорд: дитяча пісня «Baby Shark» набрала 10 млрд переглядів на YouTube

Південнокорейська дитяча пісня про малюка акули набрала 10 млрд переглядів на відеоплатформі YouTube. "Baby Shark" стала першою піснею, котра встановила такий рекорд.

Четвер, 13 січня 2022, 22:38
Підтримати

Про це повідомляє пресслужба компанія Pinkfong.

Згідно з даними компанії Pinkfong, позначку в 10 млрд відео перетнуло 13 січня 2022 року.

У компанії зазначили, що 10 млрд – це “величезна кількість”, котра офіційно перевищує населення Землі. За словами представників компанії, така кількість переглядів свідчить про те, що усі люди на Землі переглядали ролик бодай один раз.

На другому місці у YouTube, із переглядами у понад 7,7 млрд, розташувалась популярна пісня “Despacito” у виконанні Луїса Фонсі та Daddy Yankee.

Пісню “Baby Shark” у червні 2016 року випустила корейська компанія Pinkfong як частину серії пісень для дітей. Вона швидко набула популярності завдяки простій мелодії та тексту, котрий швидко запам’ятовувався. У листопаді 2020 року пісня побила рекорд YouTube з переглядами у понад 7 млрд. Проте 15 місяців потому її посунув трек Luis Fonsi and Daddy Yankee “Despacito”, котрий перетнув позначку у 7,7 млрд переглядів.

Довідка. Pinkfong – дитячий освітній бренд SmartStudy, південнокорейської освітньої розважальної компанії. Pinkfong складається в основному з дитячих пісень, з яких найвідомішою є “Baby Shark”. Освітній канал має понад 40 мільйонів передплатників, з яскраво забарвленою програмою історій, пісень та танців.

Теги: Baby Shark, Pinkfong, рекорд переглядів, YouTube

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook