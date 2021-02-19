Новий рекорд: капіталізація Bitcoin перевищила трильйон доларів

Про це свідчать дані біржі криптовалют Coindesk.

Станом на 20:20 за Києвом, вартість одного Bitcoin становить 54,649 долара. При цьому капіталізація зросла до 1,02 трлн доларів. Курс продовжує рухатися вгору.

Нагадаємо, що автомобільна компанія Ілона Маска купила біткоїнів на суму 1,5 мільярда доларів. Для Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) це може бути ще однією причиною розслідувати справу стосовно професійного троля і генерального директора Tesla Ілона Маска.