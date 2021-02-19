Covid-19 Україна

оновлено 19.02.2021 о 19:01

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Новий рекорд: капіталізація Bitcoin перевищила трильйон доларів

Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin встановила черговий ціновий рекорд. Капіталізація перевищила позначку в один трильйон доларів.

П’ятниця, 19 лютого 2021, 20:25

Про це свідчать дані біржі криптовалют Coindesk.

Станом на 20:20 за Києвом, вартість одного Bitcoin становить 54,649 долара. При цьому капіталізація зросла до 1,02 трлн доларів. Курс продовжує рухатися вгору.

Нагадаємо, що автомобільна компанія Ілона Маска купила біткоїнів на суму 1,5 мільярда доларів. Для Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) це може бути ще однією причиною розслідувати справу стосовно професійного троля і генерального директора Tesla Ілона Маска.

  • Раніше повідомлялося, що засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск повернувся в Twitter після дводенної перерви, щоб відправити серію мемів про криптовалюта Dogecoin, чим підвищив її акції Dogecoin на 75%.
Теги: bitcoin, Ілон Маск, курс

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