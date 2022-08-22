Міністерство культури та інформаційної політики України разом із креативним агентством Banda розробили новий флешмоб – "придумали" жест, яким українці зможуть вітати одне одного з Днем незалежності.

Відповідний допис розмістили на сторінці агенції Banda в Instagram.

“Це – Тризуб Незалежності. У ньому пульсує сила нашого Герба та живе дух Незалежності, бо жестовою мовою він означає букву Н. Приєднуйтесь до флешмобу та “піднімайте” свої Тризуби”, – цими словами українцям представили цей жест.

Допис зібрав велику кількість коментарів, більшість із яких – негативні.

Після бурхливих реакцій соцмереж агенція двічі видаляла допис, удруге – остаточно. Після чого опублікувала натомість допис із поясненням: вони пояснили, що жест із трьох пальців зараз небезпечно підіймати на тимчасово окупованих територіях. Також цей жест в українській мові жестів означає літеру “Н”, у чому розробники концепції вбачали відсилку до слова “Незалежність”.

“Проте ваші коментарі переконали нас у тому, що сила Тризуба Чорновола є беззаперечною”, – наголосили у Banda.