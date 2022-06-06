Новий васал Китаю: Володимир Путін – Politico

На тлі нападу на Україну, РФ втрачає позиції навіть у східних союзників. Так, китайський лідер Сі Цзіньпін зараз має кращі карти в управлінні відносинами Москви та Пекіна. Тепер Китай може насолоджуватися зміною ситуації.

Про це йдеться у матеріалі Politico.

Коли взимку 1949 року голова Мао Цзедун відвідав радянського диктатора Йосипа Сталіна, він був дуже молодим кандидатом. Сталін відвіз його тижнями чекати на своїй засніженій дачі № 2 за 27 кілометрів від Москви, де принижений китайський лідер бурчав про все, від якості риби до свого незручного матраца.

Коли обидва комуністичні лідери все-таки взялися за справу, Сталін знущався на шляху до дуже вигідної угоди, яка підштовхнула Мао до купівлі російської зброї та важкої техніки за допомогою позики, за якою Пекін мав би платити відсотки.

Через сім десятиліть динаміка потужності виявила радикальне перезавантаження. Незадовго до вторгнення в Україну президент РФ Володимир Путін побував на зимових Олімпійських іграх у Пекіні, щоб проголосити “безмежну” дружбу з китайцем Сі Цзіньпіном. Але немає сумнівів, хто справжня наддержава в цьому дуеті в наші дні, пояснюють у Politico.

Економіка Китаю у 18 трильйонів доларів, наразі у 10 разів потужніша за російську. Пекін матиме майже всі хороші карти при встановленні умов будь-яких фінансових порятунків від старшого брата.

Оскільки РФ стикається з різким скороченням економіки в умовах санкцій і наближення нафтового ембарго з Європи, Китай є очевидним потенційним благодійником, до якого Путін може звернутися.

Сі поділяє ворожість Путіна до Заходу і НАТО, але це не означає, що він буде пропонувати чисту благодійність. Головною стратегічною турботою Сі є процвітання та безпека Китаю, а не порятунок РФ. Пекін, імовірно, буде купувати принаймні частину нафти, вивезеної з Європи, але лише зі значною знижкою у порівнянні зі світовими еталонами. Китай допоможе РФ лише тією мірою, в якій він не залучатиме санкцій і не ставитиме під загрозу власну здатність продавати товари багатим країнам Північної Америки та ЄС.

Публічно Китай демонструє велику політичну солідарність з Москвою. Вона збільшила загальну торгівлю з РФ, по суті залишила Україну, розширила фінансові операції без використання доларів чи євро та подвоїла скорочення майбутньої співпраці з розробки військових технологій під час проведення спільних навчань у Тихоокеанському регіоні.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров визнав, що майбутнє його країни за Китаєм, зазначивши, що тепер, коли “Захід зайняв “позицію диктатора”, економічні зв’язки з Китаєм будуть розвиватися ще швидше”.

Сам Сі також, схоже, є сильним шанувальником Путіна на особистому рівні. Юн Сун, директор китайської програми Центру Стімсона, називає це своїм “комплексом Росії”. (З початку війни Сі розмовляв телефоном лише з Путіним, а не зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.)

Однак ці відносини “без обмежень” мають дуже серйозні межі. Поки що, принаймні, Китай наголошує західним країнам, що він не продає РФ зброю чи частини літаків. Пекін сам не хоче ставати жертвою санкцій, тому встановлює межі відносин. Що ще більш тривожно для Путіна, Китай також збирається встановити високу ціну за підтримку. Пекін, наприклад, хоче обмежити дуже прибутковий продаж зброї РФ Індії, заклятому ворогу Китаю через Гімалаї.

“На відміну від моделі холодної війни, Росія буде молодшим партнером потужнішого Китаю. Це буде дратувати Путіна”, – зауважив заступник директора Центру Скоукрофта Атлантичної Ради зі стратегії та безпеки Метью Креніг.

Ця роль “другої скрипки” не є сценарієм, який Путін уявляв, коли вирішив вдертися в Україну в лютому, керований бажанням відновити минулу славу для своєї нації.

Але загалом він повинен був передбачити це. Китай – це країна, яка одержима виправленням історичних принижень і відновленням своїх позицій світового лідера. Час, коли Радянський Союз ідеологічно — і економічно — переважав комуністичний Китай, давно минули. Важливо, що санкції проти Москви вводять не лише США та Європа, а й три інші великі азійські економіки: Японія, Південна Корея та Сінгапур.

Генеральний директор підтримуваної Кремлем російської ради з міжнародних справ Андрій Кортунов сумнівається, що російська еліта має велике бажання виступати в ролі молодшого партнера Китаю. Але він бачить мало альтернатив для Москви.

Мабуть, найбільший розрахунок Китаю полягає в тому, наскільки далеко він зайде, щоб допомогти Путіну подолати ембарго ЄС на російську нафту. Ця європейська заборона пробурить значну діру в російському бюджеті, якщо не втручатимуться інші великі покупці.

РФ та Саудівська Аравія вже є двома провідними постачальниками нафти до Китаю. Згідно з даними Vortexa Analytics, опублікованими в Politico, у травні морський імпорт російської нафти до Китаю досяг дворічного максимуму з 1,14 мільйона барелів на добу проти 800 000 барелів на день у 2021 році.

Проте багато в чому пояснення цього – це чиста тверда економіка китайців, а не прояв політичної солідарності. Міжнародні санкції означають, що трейдери обережно поводилися з російською нафтою, створюючи мінімальне перенасичення, через яке російська нафта торгується на 20-30 доларів дешевше, ніж міжнародні контрольні ціни.

Враховуючи, що Китай імпортує понад 10 мільйонів барелів на день, безумовно, є куди купувати більше, особливо коли економіка перезапуститься і заходи карантину будуть поступово скасовані в таких містах, як Шанхай. Але продажі РФ в ЄС становили близько 2,4 мільйона барелів на добу. Враховуючи занепокоєння Китаю щодо безпеки через надмірну залежність від окремих постачальників, малоймовірно, що Китай раптом почне купувати всю російську нафту, яка зараз є надлишковою.

Аналогічно, Китай тримає карти, коли справа доходить до газу. Незадовго до того, як напасти на Україну, Путін підписав угоду з Сі, погоджуючись збільшити експорт природного газу до 48 мільярдів кубометрів на рік у майбутньому зі скромних 4,1 мільярда кубометрів у 2020 році. РФ також планує новий газопровід “Сила Сибіру 2”, завдяки чому експорт російського газу в Європу легше буде перемкнути на Китай.

“Проблема, однак, полягає в тому, що Китай тримає всі карти на переговорах”, – написав головний радник прем’єр-міністра Греції з питань енергетики Нікос Цафос у травневому звіті аналітичного центру.

Потреба РФ в союзнику збігається зі зростанням напористості Китаю. Чим більш ізольованою стає Москва, тим більше їй, можливо, доведеться допомагати Китаю розвивати його геополітичні амбіції.

Протягом багатьох років китайські чиновники тихо лобіювали у своїх російських колег скорочення продажів зброї Індії, яка часом має кривавий прикордонний конфлікт з Пекіном.

У період з 2017 по 2022 роки Індія була найбільшим ринком експорту зброї для РФ, за нею йшов Китай, згідно зі статистикою Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру. Боротьба з індійськими солдатами, озброєними російським обладнанням, можливо, не є розвагою для Китаю, але це, безумовно, прибутковий бізнес для РФ.

Індія, зі свого боку, намагається зберегти відкриті відносини з Путіним. Нью-Делі, як і Пекін, скуповує дешеву нафту, хоча він також прагне підтримувати міцні зв’язки зі США

“Росія, ослаблена війною та санкціями, але не хаотична та нестабільна, відповідає довгостроковим інтересам Китаю. Ізоляція Росії ще більше підштовхне її до позиції молодшого партнера у відносинах, одночасно посилюючи її економічну та стратегічну залежність від Китаю”, – зазначив колишній заступник голови австралійської місії в Москві, який зараз працює в Інституті Лоуі Бобо Ло.

Хоча Сі і Путін поділяють кращі особисті стосунки, ніж їхні попередники, вони також мають дуже різні міркування щодо майбутнього ролі своїх країн у світі.

Повна увага Сі зосереджена на забезпеченні президентства втретє, озброєний закликом зробити Китай більш процвітаючим, зрештою випередивши США і стати економікою № 1 у світі. Санкції зруйнують цю книгу.

Тим часом Путін потрапив у більш жорсткі відносини. Він із задоволенням візьме все, що може, від Китаю, враховуючи нинішнє лихо в його країні, навіть якщо це означає, що РФ розглядається як молодший партнер Китаю.

“Проблема в тому, що він бачить конфлікт в Україні справді центральним у своїй боротьбі за збереження свого режиму. Путін має сильне емоційне бачення важливості війни в Україні та повороту Києва до американців, особливо тому, що військова допомога США, передача зброї, обмін конфіденційними розвідданими… допомагає вбити багатьох російських солдатів”, – зазначив експерт із російсько-китайських відносин з аналітичного центру Фонду Карнегі за міжнародний мир Олександр Габуєв.

За його словами, бути в кишені Китаю – менший страх для РФ, тому що фокус справді зосереджений на боротьбі зі Сполученими Штатами. Якщо Китай надасть необхідні ресурси — і водночас здається, не втручається у внутрішні справи РФ — це ціна, яку Путін погодився б заплатити, щоб продовжити свою боротьбу зі Сполученими Штатами.