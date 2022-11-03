На українському телебаченні стартував новий випуск проєкту "Холостяк". Телеканал СТБ дублював українською мовою всіх без винятку російськомовних учасниць та, власне, й самого холостяка, котрий, попри те, що вже десять років мешкає в США, спілкувався під час зйомок російською.

Про це повідомляють #Букви.

Раніше ведучий Григорій Решетник зауважив, що до повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого головний герой шоу Алекс Топольський та учасниці спілкувалися російською мовою.

Він наголосив, що норми закону будуть дотримані, проте сумнівався, що новий випуск дублюватимуть, адже, на його переконання, на екрані “мають бути справжні емоції”.

“До 24 лютого було інше ставлення до мови сусідньої країни. Справді, Алекс і дівчата час від часу спілкуватимуться російською, котрі й розмовляли російською до 24-го. Щодо дублювання трохи складно, бо я не впевнений, що всі дівчата перебувають в Україні”, – пояснював він.

І справді, як зауважила журналістка “Детектор медіа” Любов Величко, лише дві із 25 учасниць розмовляли з героєм українською мовою. Одна із цих двох дівчат працює в поліції, інша — львів’янка, яка живе у Нью-Йорку. Та й сам холостяк, який останні 10 років живе в США, розмовляє російською.

Проте телеканал СТБ вирішує усіх без винятку російськомовних учасниць шоу та й самого холостяка дублювати голосом українською мовою.

“Результат вийшов такий, що під час перегляду шоу складається враження, що ти дивишся якийсь іноземний фільм. 23 російськомовних учасниці щебечуть голосом однієї дикторки. Голос холостяка – теж не його, а відповідно іншої україномовної людини. Уявляю розпач учасниць, які зараз дивляться шоу за своєї участі”, – зазначила Величко.

Журналістка наголосила, що це потрібно було зробити обов’язково, попри поодинокі коментарі тих, хто висловив сумнів щодо доцільності.

Стимулів розмовляти українською має бути велика кількість. Тепер перед тим, як йти на телепроект, учасники будуть думати, якою ж мовою транслювати свої думки в широкі маси.

Нагадаємо, українські громадські організації зауважують, що у проголосованій у першому читанні редакції законопроєкту №2693-д “Про медіа” містяться положення, які послаблюють передбачені навіть чинним законодавством інструменти захисту української мови та національного культурно-інформаційного простору, хоча національні інтереси України й потреби часу вимагають, навпаки, посилення цих інструментів.