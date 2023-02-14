За допомогою додатка Dobre можна буде дізнатися інформацію про рідних з окупованих або небезпечних територій. Застосунок працює навіть за слабкого сигналу мережі оператора.

Про це пише пресслужба Мінреінтеграції в Telegram.

Повідомляється, що програма дозволяє не турбувати їх постійними дзвінками та питаннями на кшталт “Як ти?”. Цю інформацію можна отримати автоматично та в будь-який час.

Крім того, у додатку абонент створює базу контактів, яким передає свій статус. “Зелений” показує, що у людини все добре. “Червоний” сигналізує про небезпеку та потребу у допомозі. Від них отримує аналогічну інформацію.

Також додається, що користувач може самостійно налаштовувати періоди, коли йому приходитимуть сповіщення про статус його контактів. Якщо за встановлений інтервал часу вони не оновлюють інформацію про себе, всі контакти отримають сповіщення про можливе виникнення проблеми.