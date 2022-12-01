Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що новий пакет допомоги від Швеції на майже 338 мільйонів доларів включає протиповітряну оборону і є вагомим внеском у перемогу України.

Про це він повідомив у Telegram.

“Новий “зимовий пакет” допомоги від уряду Швеції на майже $338 млн, який, зокрема, включає ППО, – вагомий внесок у нашу стійкість і перемогу”, – зазначив Денис Шмигаль.

А також додав, що обговорив з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном підтримку, необхідну для відновлення енергоінфраструктури.

“Шведські трансформатори, генератори й інше обладнання вже допомагає у відновленні української енергосистеми. Дякуємо. Водночас захист неба над Україною від терористичних атак росії залишається для нас пріоритетом”, – наголосив прем’єр-міністр України.

А також розповів, що Швеція долучилася до ініціативи президента України “GrainfromUkraine”, виділивши 10 млн євро на закупівлю українського зерна для країн Азії та Африки. Також сторони проговорили плани на близьке майбутнє щодо приєднання України до ЄС та масштабну повоєнну відбудову.

Зазначимо, що нещодавно прем’єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон заявила, що Швеція надасть ще 500 мільйонів крон (46,75 мільйона доларів) військової допомоги Україні для протистояння російській агресії.

Після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Андерссон повідомила журналістам, що її уряд надасть Україні додатковий пакет допомоги в розмірі 1 мільярда крон. До нього увійде як військова, так і цивільна допомога.

Кулеба, своєю чергою, закликав Швецію надати Україні таку зброю, як гаубиці та снаряди.

Прем’єр-міністерка Швеції не надала подробиць військового пакету, але зауважила, що він буде подібний до попередньої допомоги, до якої входила протитанкова зброя, засоби індивідуального захисту та обладнання для розмінування.