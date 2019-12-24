Про це йдеться в матеріалі #Букв “Трубу знову прорвало: як злили головного фаворита на голову ДБР”.
Спочатку після відставки Труби експерти називали кілька кандидатур на місце директора бюро:
- заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов (дружить з Андрієм Портновим);
- Ірина Венедиктова – депутатка від “Слуги народу”;
- Віктор Трепак – екс-заступник голови СБУ, заступник Генпрокурора, який в 2016 році оприлюднив “амбарну книгу” Партії регіонів;
- Денис Монастирський – депутат від “СН”, голова комітету правоохоронної діяльності.
Але кожен з них з якоїсь причини на цю посаду не зовсім підходить, тому вибір поки зупинили на Венедиктовій.
“У президентському розкладі новий фаворит, точніше фаворитка. Це – депутатка Ірина Венедиктова”, – сказано в статті.
Деякі експерти вважають, що її лобіює адвокат і екс-чиновник часів Віктора Януковича Андрій Портнов, а інші – що коріння її впливу росте з “Кварталу”.
Як відомо, Венедиктова закінчила Харківський університет внутрішніх справ. Але спеціалізується на судовій тематиці і в правоохоронних органах ніколи не працювала.
“Втім, це вже давно не сприймається як недолік в українських кар’єрних ліфтах”, – резюмує автор.
Нагадаємо, 21 вересня Труба заявив, що в його кабінеті було виявлено апаратуру для прослуховування. За його словами, апаратура була вмонтована в систему вентиляції. Тоді директор ДБР запевнив, що “нічого цікавого” про нього на записах бути не може.
Проте в листопаді в месенджері Telegram з’явився канал “Трубу прорвало”, в якому оприлюднили записи розмов у кабінеті директора ДБР.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що “буде розбиратися” зі скандалом навколо прослуховування в кабінеті директора Держбюро розслідувань Романа Труби та подальшої публікації аудіозаписів.
- Раніше повідомляли, що 3 грудня Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт № 2116 про перезавантаження Державного бюро розслідувань. Повноваження директора ДБР Романа Труби, його першого заступника і заступника будуть завершені після того, як закон буде підписно Президентом Володимиром Зеленським та набуде чинності. Протягом п’яти робочих днів з дня набрання законом чинності Президент має призначити тимчасового виконувача обов’язків директора ДБР.