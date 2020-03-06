Про це повідомив в ефірі програми “Право на владу” на каналі “1+1” прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Ми домовилися, що Ілля Миколайович продовжить свою медичну практику, буде оперувати, суміщаючи посади. Закон це дозволяє, медична етика це дозволяє”, – зазначив він.

Шмигаль також наголосив, що медична реформа має тривати.

“Медреформа триває. Ми пройшли досить довгий шлях… Коли ми вже пропливли по річці 80 % до берега, не можна приймати рішення, що ми повертаємося і пливемо назад, замість того щоб доплисти решту 20 %. Звичайно, потрібно завершувати медреформу. Питання в тому, як її завершити. Це дуже важливе питання. І тут ми з Іллею Миколайовичем Ємцем маємо спільну позицію: реформа повинна завершитися для пацієнта і для лікаря успіхом. Будемо працювати над цим”, – повідомив прем’єр.

Шмигаль уточнив, що у нього з Ємцем “є спільне бачення”.

“Як ніхто інший практикуючий хірург, доктор медичних наук, дитячий кардіохірург… розуміє необхідність медичної реформи. У нас є спільне бачення, воно збігається в тому моменті, який нас об’єднав в цьому Уряді. І ми будемо продовжувати медичну реформу”, – заявив він.

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(На відео – з 48:20)

Як відомо, Ілля Ємець – український лікар-кардіохірург, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор. До призначення в Кабмін займав посаду директора Державної установи “Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України”.