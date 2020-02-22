Нещодавно призначений виконуючим обов'язки директора Національної розвідки США Річард Гренелл в перший же день почав кадрові чистки в відомстві.

Про це повідомляє The Hill.

Першим, кого звільнив Гренелл, був заступник директора Ендрю Холлман, який пропрацював в секретних службах більше 30 років.

Також він звільнив, за процедурою, колишнього виконуючого обов’язки директора Національної розвідки Джозефа Магуайра.

Гренелла називають політичним призначенцем президента Дональда Трампа.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп розсердився на Магуайра, і призначив замість нього Гренелла. За інсайдерською інформацією, причиною конфлікту був факт того, що екс-керівник Нацрозвідка представив йому звіт про нові втручаннях Росії у вибори в США, щоб допомогти Трампу переобратися на наступний термін.

Надані в звіті докази Трамп вважає помилковими.

У середу, 19 лютого, Трамп оголосив, що звільняє Магуайра з поста виконуючого обов’язки директора національної розвідки, призначивши на цю посаду Річарда Гренелл, посла, який публічно виступав на підтримку президента.