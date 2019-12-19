У партії "Голос" визнали, що влада пішла на поступки їм та іншим партіям щодо певних питань, пов'язаних з новим Виборчим кодексом.

Про це йдеться в статті #Букв “У вас не відкриті, а закриті списки: як Рада знову обдурила виборців”.

Як повідомлялося раніше, у вересні президент України Володимир Зеленський ветував новий Виборчий кодекс. Після документ був сукерований на доопрацювання. 3 жовтня Верховна Рада продовжила терміни доопрацювання. 5 грудня нардепи повинні були розглянути доопрацьовану версію документа, однак розгляд нового Виборчого кодексу відклали.

Так було створено робочу групу. Представники фракцій почали “торгуватися”, щоб отримати для себе вигідніші умови формування списку. Депутати підтвердили цей факт у коментарях #Буквам

“Ми забрали звідти токсичні норми, зокрема — де ЦВК могла мати свій адмінресурс, мати представництва Центральної виборчої комісії в окружних виборчих комісіях. Ми привели Кодекс у відповідність до 17 пропозицій президента. Зокрема — великі права для людей з інвалідністю зі створенням для них можливості голосувати. 40-відсоткова квота для одного з гендерів — для того, щоб врівноважити виборчі списки та не мати дискримінації за гендерною ознакою”, — зазначив депутат” Голоси “Роман Лозинський.

Інший народний обранець не під запис повідомив, що була досягнута домовленість продовжити роботу над кодексом вже в лютому 2020 року.

“Думаю, що вони будуть міняти цей закон, так само як і закон про місцеві вибори, тому що вони поки не розуміють, яка система буде їм в подальшому вигідною”, — повідомив співрозмовник #Букв.