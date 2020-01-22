З Китаю поширюється новий коронавірус, що викликає пневмонію. Уже відомо про дев'ять летальних випадків.

#Букви розповідають, що відомо про новий вірус.

Про вірус стало відомо наприкінці грудня 2019 року. У пацієнтів узяли зразки й дослідили в лабораторії. Після чого Китай і Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) дійшли висновку, що інфекція є коронавірусом.

Коронавіруси – це широке сімейство вірусів, яке заражає людей. Наразі відомо лише про шість таких вірусів, хоча з новим – вже сім.

Гострий респіраторний синдром (Sars), викликаний коронавірусами, вбив 774 осіб з 8 098 інфікованих під час спалаху, що розпочався в Китаї в 2002 році.

Наскільки небезпечні коронавіруси?

Коронавіруси можуть викликати симптоми помірної застуди, але призвести до смерті.

“Коли ми бачимо новий коронавірус, ми хочемо знати, наскільки серйозні симптоми. У цього вірусу важче симптоми, ніж у застуди, і це викликає занепокоєння. Хоча вони не такі серйозні, як у Sars”, – заявив професор Марк Вулхаус з Університету Единбурга.

Читайте також: Аеропорт Лондона через китайський вірус введе спеціальні зони для пасажирів

Смертельні чи коронавіруси?

За офіційними даними, новим вірусом заразилися вже 473 людини. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано дев’ять смертей. Епіцентр вірусу знаходиться в портовому місті Ухань. Всього ж випадки захворювання виявлені в 13 провінціях Китаю, в тому числі в таких великих містах як Пекін, Шанхай і Гонконг.

Крім того, випадки захворювання були зареєстровані в Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, США та Австралії. Захворіли китайські туристи або ті, хто нещодавно відвідав Ухань.

Також лікарям поки неясно, скільки існує легких або безсимптомних випадків захворювання, тому немає чіткого уявлення про масштаби спалаху.

Звідки беруться коронавіруси?

Медики заявляють, що в світі постійно виявляються нові віруси. Вони “стрибають” від одного виду, де вони залишилися непоміченими, на людей.

Наприклад, Sars перейшов на людей від цівети – ссавця з сімейства віверрових. Цівети чимось схожі з кішками.

А близькосхідний респіраторний синдром (Mers), який призвів до 858 смертей з 2494 хворих з моменту його появи в 2012 році, перейшов з одногорбового верблюда.

Вірус “2019 nCoV”

За даними ВООЗ, існує безліч коронавірусів, що циркулюють серед тварин, і які ще не були передані людині. Відзначається, що більшість з них не становлять великої небезпеки для людей.

Новий вірус, який назвали “2019 nCoV” – виняток, він спричиняє важку форму пневмонії.

Погіршує ситуацію й те, що цей вірус зафіксували напередодні Нового року, коли величезна кількість китайців планують подорожі країною та за її межами.

Читайте також: В аеропортах США перевірятимуть пасажирів з Китаю на зараження респіраторним вірусом

Виявили вірус на ринку морепродуктів у місті Ухань, великому транспортному вузлі Китаю. Ринок, до речі, закрили.

У китайських аеропортах, та й у багатьох країнах посилили заходи безпеки. Пасажирів з лихоманкою, застудою і підвищеною температурою не допускають на авіарейси. Пасажирів перевіряють в Австралії, Сінгапурі, Тайвані, Японії, Росії.

У США оголосили про подібні заходи в аеропортах Сан-Франциско, Лос-Анджелеса і Нью-Йорка. Північна Корея закрила свій кордон з Китаєм.

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що вірус необхідно локалізувати.

Симптоми нового вірусу

За словами медиків, початкові симптоми нового коронавірусу – це, головним чином, лихоманка, при цьому у деяких спостерігається кашель, утруднення в грудях і задишка.

Сканування деяких пацієнтів показало наявність рідини в легенях, що типово для вірусної пневмонії.

Реакція ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) в середу, 22 січня, скликає термінове засідання комітету експертів, щоб визначити, чи є спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусів, міжнародним надзвичайним станом.

При цьому ВООЗ заявляє, що поки не рекомендує вводити обмеження на авіаперевезення, але консультує влади країн.

Хто захворів?

Першою жертвою вірусу став 61-річний житель Уханя, він знаходився на ринку морепродуктів. Чоловік помер 9 січня в лікарні. Ще двоє померли від цього ж вірусу 15 і 18 січня. 19 січня померла четверта людина, а у вівторок, 21 січня, кількість жертв зросла до 6 осіб.

22 січня влада США підтвердили перший випадок захворювання на території країни. Пацієнт 15 січня повернувся в США з Ухань.

Що рекомендує МОЗ України?

Міністерство охорони здоров’я України нагадує про основні заходи профілактики, яких необхідно дотримуватися при відвідуванні країн, де були зареєстровані випадки nCoV:

Уникати тісного контакту з людьми, що мають симптоми гострої респіраторної інфекції;

Частіше мити руки з милом, передусім після прямого контакту з хворими людьми або їх оточенням;

Уникати тісного контакту з тваринами на фермах або в дикій природі;

Люди з симптомами гострої респіраторної інфекції повинні дотримуватися правил поведінки при кашлі (не підходити надто близько до співрозмовникам, використовувати одноразові серветки при кашлі та чханні, мити частіше руки, максимально скоротити контакти з іншими людьми).

Також у МОЗ України сповістили, що повідомили про ситуацію з коронавірусами в Китаї Держприкордонслужбу, керівників обласних і Київської міської лабораторних центрів МОЗ України, а також керівників структурних підрозділів охорони здоров’я.