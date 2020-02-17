Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляє, що новий китайський коронавірус Covid19 менш смертельний, ніж інші.

Про це повідомляє пресслужба організації в Twitter.

Як відзначають у ВООЗ, понад 80% пацієнтів мають легку форму зараження коронавірусів і одужають.

“Також виявляється, що Covid19 не такий смертельний, як інші коронавіруси, включаючи ГРВІ та МЕРС. Більше 80% пацієнтів мають легку форму Covid19 і видужують. Приблизно в 14% випадків вірус викликає важкі захворювання, включаючи пневмонію і задишку”, – йдеться в повідомленні.

При цьому в організації додали, що тільки 5% пацієнтів мають критичні захворювання.

“І близько 5% пацієнтів мають критичні захворювання в т.ч. дихальну недостатність, септичний шок і поліорганну недостатність”, – додали в ВООЗ.

У 2% зареєстрованих випадків Covid19 вірус є смертельним, і ризик смерті зростає з віком.

“Ми спостерігаємо відносно небагато випадків серед дітей. Необхідні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чому”, – відзначили в ВООЗ.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.