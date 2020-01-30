Кількість тих, хто заразилися коронавірусом з Китаю вже перевищила кількість інфікованих в 2002 - 2003 рр коронавірусом ТОРС (важкий гострий респіраторний синдром), який називали "пурпурна смерть".

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

У той час ТОРС також називали SARS, “пурпурна смерть” або “атипова пневмонія”. Перший випадок захворювання медики зафіксували в листопаді 2002 року в китайській провінції Гуандун. Збудником хвороби був коронавірус SARS (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus, SARS-CoV). У процесі розмноження він руйнує клітини легеневих альвеол. Через те, що влада Китаю спочатку приховували інформацію про поширення вірусу, за 2 місяці він досяг Гонконгу та В’єтнаму, а в лютому 2003 року фіксувався не тільки в інших країнах, але й на інших континентах.

В результаті поширення коронавірусу загинули 813 осіб. Всього було зафіксовано 8 тисяч 437 випадків інфікації.

Наразі медики Китаю констатують, що кількість підтверджених випадків інфікації новим коронавірусом nCoV-2019 вже перевищило кількість випадків інфікації коронавірусом SARS. При цьому, економічний збиток від наслідків поширення коронавірусу може бути набагато серйознішим, в порівнянні з наслідками “пурпурової смерті”.

Якщо у випадку з “атиповою пневмонією” вірус поширився в інші країни і на інші континенти через 5 місяців, то у випадку з коронавірусом nCoV-2019 це відбулося протягом двох тижнів. Аналогічна ситуація з кількістю інфікованих. Під час епідемії 2002 – 2003 рр. 5 тисяч інфікованих “атиповою пневмонією” на території Китаю фіксувалася через півроку, а зараз – протягом трьох тижнів.

За даними Національної комісії охорони здоров’я Китаю, кількість випадків захворювання на материковому Китаї у вівторок, 28 січня, склала 5 974. При цьому, днем раніше, 27 січня, фіксувалося 4515 випадків.

В цілому, смертність від “атипової пневмонії” склала близько 7%, тоді як смертність від нинішнього коронавірусу становить 2 – 3%.

“Є причини для занепокоєння з приводу цього спалаху коронавірусу в порівнянні з SARS, тому що, перш за все, транспортне та економічне сполучення зараз набагато розширеніше, в порівнянні з епідемією SARS”, – сказав Томмі Ву, старший економіст Oxford Economics.

Аналітики японської холдингової компанії Nomura вважають, що від нинішнього коронавірусу негативні економічні наслідки можу бути набагато серйознішими. Вони пояснили, що в результаті спалаху “атипової пневмонії” зростання реального ВВП Китаю з першого кварталу 2003 року знизилося на 2 процентних пункти.

“Виходячи з наших припущень, реальне зростання ВВП в першому кварталі 2020 року може істотно знизитися з темпів 6,0%, досягнутих в четвертому кварталі 2019 року, в масштабі, можливо, перевищує 2 процентних пункти, зареєстрованих під час спалаху атипової пневмонії в 2003 році”, – пояснили аналітики.

Разом з тим, вони вважають, що “коронавірус може виявитися лише тимчасовим шоком (як з боку попиту, так і з боку пропозиції) і не обов’язково може надати тривалий вплив”.

Згідно з оцінкою лондонського консалтингового центру економічних досліджень Capital Economics, SARS знизив зростання економіки Китаю на три процентних пункти в найбільш вразливому кварталі. В цілому, під час цього спалаху зростання сповільнилося з 8% до 5%.

“На даний момент дуже обмежені дані дозволяють припустити, що нинішній вплив поки не настільки серйозний, але в результаті воно може бути аналогічним. Але тепер очевидно, що спалах вплине на ВВП Китаю в цьому кварталі”, – заявили в компанії.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

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