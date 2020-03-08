Переговори України і Міжнародного валютного фонду щодо надання нового кредиту затягуються у зв'язку з відставкою уряду Олексія Гончарука.

Про це пише видання Bloomberg.

Президент України Володимир Зеленський захищав перестановки в Кабінеті Міністрів, які засмутили інвесторів та стривожили виборців, які підтримали його на виборах навесні 2019 року.

Як наголошується, уряд Олексія Гончарука інвесторів влаштовувало. Крім того, Генерального прокурора Руслана Рябошапку підтримували на Заході. Тепер інвесторів насторожує можливе посилення впливу олігархів на новий український уряд.

Новий міністр фінансів Ігор Уманський пообіцяв продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ), включаючи візит до Вашингтона в найближчі тижні разом з новим прем’єр-міністром Денисом Шмигаль.

Новий кредит у розмірі 5,5 мільярдів доларів було відстрочено на кілька місяців, частково через побоювання з приводу впливу олігархів на уряд. Програма МВФ життєво важлива для іноземних інвесторів.

“Останні кадрові перестановки в уряді Зеленського збільшують ризик провалу реформ. Це, ймовірно, істотно затримає переговори з МВФ”, – йдеться в Oxford Economics.

Bloomberg зазначає, що Зеленський бачить зниження своїх рейтингів через падіння економіки і провалу реформ.

Зеленський запевняє, що олігархи не мають ніякого впливу на його уряд.

“Їм належить 70% -80% активів в цій країні. Кожен менеджер в Україні працював на одного з них або якось пов’язаний з одним з них. І вони наймають кращих – ми повинні це розуміти”, – сказав він.