Про це повідомили в прес-службі “Укрзалізниці”.
Як повідомлялося раніше, 27 грудня 2019 року “Укрзалізниця” запустила в перший рейс за маршрутом “Київ-Пасажирський — Аеропорт “Бориспіль” новий дизель-поїзд ДПКр-3 українського виробництва.
У вівторок, 7 січня, поїзд зламався по дорозі в аеропорт.
“Поїзд по маршруту Київ-Пасажирський – Аеропорт “Бориспіль” здійснив вимушену зупинку
сьогодні, 7 січня 2020 близько 13:30 біля станції Деміївська (м.Київ)”, — йдеться в повідомленні.
Тепер “Укрзалізниця” має намір провести розслідування та висунути претензії виробнику поїзда.
“Залізничники ведуть комунікацію з Крюківським вагонобудівним заводом, який є виробником рухомого складу. В “Укрзалізниці” буде проведено розслідування випадку та висунуті відповідні претензії заводу виробнику”, — зазначили в УЗ.
- 30 листопада 2018 року в Києві з центрального залізничного вокзалу запустили швидкісний експрес в аеропорт “Бориспіль”. У перші години роботи залізничного швидкісного експресу Київ – Міжнародний аеропорт “Бориспіль” на його рейси вже було продано 139 квитків. На другий день після запуску експрес Київ – Бориспіль поламався. У п’яти кілометрах від аеропорту поїзд зупинився, а пасажири, котрі запізнювалися на рейси, зійшли з поїзда.