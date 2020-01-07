Запущений напередодні поїзд за маршрутом Київ — "Бориспіль" зламався по дорозі в аеропорт.

Про це повідомили в прес-службі “Укрзалізниці”.

Як повідомлялося раніше, 27 грудня 2019 року “Укрзалізниця” запустила в перший рейс за маршрутом “Київ-Пасажирський — Аеропорт “Бориспіль” новий дизель-поїзд ДПКр-3 українського виробництва.

У вівторок, 7 січня, поїзд зламався по дорозі в аеропорт.

“Поїзд по маршруту Київ-Пасажирський – Аеропорт “Бориспіль” здійснив вимушену зупинку

сьогодні, 7 січня 2020 близько 13:30 біля станції Деміївська (м.Київ)”, — йдеться в повідомленні.

Тепер “Укрзалізниця” має намір провести розслідування та висунути претензії виробнику поїзда.

“Залізничники ведуть комунікацію з Крюківським вагонобудівним заводом, який є виробником рухомого складу. В “Укрзалізниці” буде проведено розслідування випадку та висунуті відповідні претензії заводу виробнику”, — зазначили в УЗ.