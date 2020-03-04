#Букви розповідають, що про нього відомо.

Кар’єра

Денис Шмигаль народився в 1975 році у Львові. Закінчив Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю інженер-економіст. У 2003 році став кандидатом економічних наук.

На початку своєї кар’єри працював бухгалтером відділу неторгових операцій валютного управління АК “Електронбанк” та ВАТ “Львівський автобусний завод”. У 1998 став провідним бухгалтером ЗАТ “Торговий дім”, а рік по тому — головним бухгалтером, директором з фінансів ТОВ “ЛА ДІС”.

У 2003-2005 знову працював на “Львівському автобусному заводі”, проте вже на посаді начальника фінансового відділу, начальника відділу управління фінансами та економічного аналізу, директора з економіко-стратегічного розвитку.

З 2005 по 2006 повернувся в ТОВ “ЛА ДІС”, зайнявши посаду заступника генерального директора.

З 2006 по 2008 був генеральним директором ТОВ “РОСАНІНВЕСТ”.

У 2009 році почав працювати у Львівській обласній державній адміністрації. Спершу як помічник голови відділу забезпечення діяльності керівництва апарату ОДА, в.о. начальника головного управління економіки

ОДА. Потім — начальником головного управління економіки Львівської ОДА та начальником головного управління економіки та промислової політики Львівської ОДА.

У 2013 році очолив департамент економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Львівської ОДА. Роком пізніше став помічником-консультантом народного депутата.

У 2015-2017 роках був радником президента, віцепрезидентом та генеральним директором, членом Наглядової ради компанії “Львівхолод”, якій належить мережа супермаркетів “Рукавичка”.

У 2017-2018 роках працював заступником генерального директора з соціальних питань в компанії “ДТЕК Західенерго”, яка належить українському олігарху Рінату Ахметову. Пізніше став директором Бурштинської ТЕС, продовжуючи виконувати обов’язки заступника гендиректора “ДТЕК Західенерго”.

Політична діяльність

У 2014 році Шмигаль був кандидатом у народні депутати від виборчого округу № 121 (Львівська область) як самовисуванець, позапартійний.

У 2015 році балотувався до Львівської облради від партії “Народний контроль” та був одним з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА.

У серпні 2019 року Президент України Володимир Зеленський призначив Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

За кілька місяців Верховна Рада України призначила Шмигаля віцепрем’єр-міністром — міністром розвитку громад та територій України.

Декларація

З декларації за 2019 рік, яку Шмигаль подавав влітку 2019 року, як кандидат на пост прем’єр-міністра відомо, що він одружений, виховує двох дочок.

Сім’я Шмигаля володіє житловим будинком у Львові площею 215 кв.м, а також декількома земельними ділянками у Львівській області (дві площею 2200 кв.м. кожна, площею 458 кв.м. та 151 кв.м), нежитловим приміщенням у Львівській області площею 417,2 кв.м. та гаражем. При цьому на Дениса Шмигаля оформлені тільки гараж та одна з ділянок.

Крім цього, Шмигаль задекларував автомобіль LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2016 року випуску, також оформлений на дружину.

У деклараціях Шмигаля також зазначено, що станом на кінець 2018 року його родина зберігала $115 тисяч, а станом на кінець 2019 — $235 тисяч.

Перші заяви

Виступаючи перед парламентом перед голосуванням щодо свого призначення, Денис Шмигаль розповів про пріоритетні завдання на посаді глави уряду. Він зазначив, зокрема, перегляд бюджету на поточний рік та зарплат міністрів та топ-чиновників, перегляд бюджету на поточний рік та зарплат міністрів і топ-чиновників.

“У нас зараз просто немає часу на питання:” Хто винен?”. Ми повинні відповісти на питання про те, що робити. Є ряд викликів, за вирішення яких необхідно буде братися терміново”, — сказав він.

Що стосується тих реформ і проєктів, які розпочав уряд Гончарука, вони будуть продовжені. Шмигаль уточнив, що йдеться про реформу децентралізації, програмою “Велике будівництво”, доступних кредитах для малого і середнього бізнесу, іпотечних кредитах для населення та цифровізації (діджіталізаціі) державотворчих процесів.

Звинувачення в сексизмі

Після виступу в Парламенті, який передував голосуванню щодо призначення Дениса Шмигаля на пост прем’єр-міністра, Олена Кондратюк заступник голови Верховної Ради України, уточнила в нього, яким буде процентне співвідношення чоловіків та жінок у новому уряді.

Шмигаль ухилявся від відповіді, але повідомив, що розуміє, що “питання гендеру є вкрай важливим”, а також зазначив, що міністрів вибирали виходячи з їх професійних навичок. При цьому в новому уряді, як виявилося, буде лише одна жінка — міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

У зв’язку з чим нардеп від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко звинуватила його в сексизмі та закликала депутатів не голосувати за призначення Шмигаля.

“Особливого ганьби в першому виступі заслуговує, звичайно, сексизм нового кандидата в прем’єр-міністри. 60% виборців становлять українки. Понад 25 тисяч українок сьогодні служать в Збройних Силах України. І що ми почули сьогодні від чоловіка, який буде представляти велику європейську країну? Що у нас немає гідних кандидаток, які за своїм інтелектуальним рівнем можуть профільно претендувати на посади міністрів. Я закликаю всіх жінок в цьому залі не голосувати за сексиста. Тому що, насправді ми, жінки, але ми серйозні люди”, — сказала вона.