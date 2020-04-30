Ефективність лікування коронавірусу новим препаратом "Ремдесивір" підтвердили лабораторно. Дослідження показало, що пацієнти, які приймали цей препарат, видужували на 31% швидше.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань (Меріленд, США).

Результати дослідження показали, що новий противірусний препарат дійсно прискорює процес одужання.

Тепер “Ремдесивір” і його використання зроблять стандартом медичної допомоги в США.

Для того щоб використовувати препарат в США, ще необхідно отримати схвалення від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

“Хочу, щоб вони (FDA) зробили це якомога швидше”, – зазначив з цього приводу президент США Дональд Трамп.

Головний експерт з інфекційних захворювань в складі робочої групи при Білому домі Ентоні Фаучі підтвердив, що “Ремдесивір” “буде стандартом в лікуванні COVID-19. Препарат виготовляє американська компанія Gilead Sciences

“Ремдесивір” також включено в протокол Міністерства охорони здоров’я України про лікування COVID-19.

Дослідження ефективності препарату

Медики зазначили, що дослідження “Ремдесивіра” вказує на те, що це перший препарат, який дійсно результативний в процесі лікування коронавірусу. Пацієнти, які приймали його, видужували на 31% швидше, ніж ті, хто приймав плацебо.

“Середній час відновлення становив 11 днів для пацієнтів, які отримували “Ремдесивір”, в порівнянні з 15 днями у тих, хто отримував плацебо”, – сказано в повідомленні.

Фаучі зазначив з цього приводу наступне:

“Хоча поліпшення на 31% не видається повною перемогою, це дуже важливий доказ концепції, тому що доведено, що ліки можуть блокувати цей вірус”.

Результати дослідження також показали, що люди, які брали ці ліки, рідше вмирали, хоча різниця була досить невеликою. Смертність склала 8% в групі, що отримувала “Ремдесивір”, проти 11,6% в групі плацебо.

Дослідження проводили з 21 лютого в групі серед 1063 пацієнтів в 68 різних клініках США, Європи та Азії.

“Ремдесивір” відноситься до класу ліків, які впливають на вірус безпосередньо. Він імітує один з чотирьох будівельних блоків РНК і ДНК і поглинається геномом вірусу, замикаючи процес реплікації.

Препарат перешкоджає розмноженню деяких вірусів, включаючи вірус SARS-CoV-2.

Також цікаво, що дані дослідження з Китаю не показали такого рівня ефективності, як в США. Тобто медики не помітили, щоб ті, хто приймали “Ремдесивір”, одужали швидше, ніж ті, які приймали плацебо.

“Ремдесивір” діє шляхом склеювання ферменту, який деякі віруси, включаючи SARS-CoV-2, використовують для реплікації. У лютому дослідники показали, що препарат зменшує вірусну інфекцію в клітинах людини, вирощених в лабораторії.

При легких формат захворювання коронавірусом, препарат може подіяти за 5 днів, а при важких симптомах – за 14 днів.