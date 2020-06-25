Новий проект судової реформи може викликати проблеми у співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомляється в матеріалі #Букв.

Відзначається, що поки Вища рада правосуддя продовжила терміни для формування конкурсної комісії, яка повинна була б сформувати нову Вищу кваліфікаційну комісію суддів, в Офісі президента взялися за новий проект судової реформи.

“МВФ зацікавилися цією темою не в останню чергу через побоювання з приводу майбутнього Приватбанку в судах, від долі якого залежала подальша фінансова стабільність країни”, – йдеться в матеріалі.

При цьому в пропозиціях європейських партнерів щодо реформи знову йшлося про необхідність вирішити проблему надшироких повноважень Окружного адміністративного суду Києва, а також необхідності перезапустити органи суддівського самоврядування і відмовитися від скорочення кількості суддів Верховного суду.

Водночас безпосередньо законопроект, зареєстрований в парламенті, викликав багато запитань. Зокрема, в проекті не йдеться про окрему комісії для перевірки членів Вищої ради правосуддя. Так само не вирішена проблема з формуванням правил конкурсу з відбору нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, Окружний адміністративний суд Києва не згадується вже в третій судовій реформі.

“Якщо ключові позиції реформи з приводу ОАСК і поновлення органів суддівського самоврядування залишаться незмінними, виникає питання подальшої співпраці України з міжнародними партнерами, зокрема з МВФ. Адже саме їм Офіс президента обіцяв ряд змін в судовій сфері і навіть підписував відповідний меморандум”, – йдеться у статті.