За минулу добу, 29 жовтня, в Києві було виявлено 741 новий випадок коронавірусу COVID-19. Ще 17 пацієнтів померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Вірус у столиці не відступає – як загалом по Україні. За минулу добу в Києві вперше стільки виявлених випадків коронавірусу – 741. Померли 17 людей. Усього коронавірус забрав життя 743 киян”, – йдеться в повідомленні.

На сьогодні в столиці вже 36 768 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

420 жінок віком від 19 до 88 років;

279 чоловіків віком від 19 до 83 рокiв;

26 дівчаток від 5 місяців до 16 років і 16 хлопчиків від 1 до 15 років.

Серед них і 37 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 83 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці ще 234 людини. Всього коронавірус подолали 12 639 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 150, Дарницькому – 89 та по 85 випадків – у Печерському і Дніпровському районах.

Кличко наголосив, що збільшується і кількість хворих, яким потрібна госпіталізація. У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1857 хворих на коронавірус, із них 37 дітей.

У важкому стані 466 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 760 людей, 22 – перебувають під апаратами ШВЛ. Ще 258 пацієнтів – в лікарнях із підозрою на коронавірус.