Про це повідомляється на сайті театру.

Так, фотографія бійки з Ради використовуються на сайті Ла Монне в якості афіші сезону.

У самому промо-ролику використовували бійки “свободівця” Ігоря Мірошниченка з колегами-комуністами, а також момент, коли нардеп Олег Барна виносив з-за трибуни прем’єра Арсенія Яценюка в грудні 2015 року. Ще в ролику показали момент, коли в 2010 році яйцями закидали спікера Парламенту Володимира Литвина.

Супроводжується відео слоганом – Once Upon Now (Одного разу зараз).