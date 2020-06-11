Новий Департамент захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції, інформація про який відсутня в загальному доступі, дублює функції департаменту "Т" СБУ.

Про це повідомляє видання “Слідство.Інфо”.

Раніше в Центрі протидії корупції повідомили, що у березні поточного року в складі Національної поліції України з’явився новий структурний підрозділ — Департамент захисту інтересів суспільства та держави. В відповіді на запит ЦПК в НПУ зазначили, що інформація про структуру, кількісний склад, функції та повноваження департаменту є “службовою”.

У розпорядженні редакції “Слідство.Інфо” опинилася копія “Положення про Департамент захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України”.

Відповідний документ своїм наказом від 15 квітня 2020 року затвердив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Як зазначено в документі, в функції департаменту входить, зокрема:

попередження, виявлення та припинення злочинів проти органів державної влади та місцевого самоврядування;

запобігання злочинам, які перешкоджають діяльності державного або громадського діяча;

недопущення протиправних дій, що порушують нормальну роботу об’єктів інфраструктури і життєзабезпечення населення;

аналіз соціально-економічних, суспільно-політичних, демографічних, міграційних та інших факторів і т.д.

Новий департамент дублює функції департаменту «Т» СБУ?

Спеціаліст з питань кримінальної юстиції, експерт “Центру політико-правових реформ” Євген Крапивін в коментарі журналістам зазначив, що функції нового департаменту Нацполіціі дублюють функціонал Департаменту захисту національної державності СБУ (департамент “Т”).

“Чи треба нам два департаменти приблизно однакового функціонування? Особливо враховуючи, що половину з цих злочинів поліція не розслідує. Це підслідність СБУ”, — вважає експерт.

За словами Крапивіна, слідчі СБУ можуть залучати працівників Нацполіції, зокрема — цього департаменту, в разі, якщо їм не вистачає власних співробітників. Експерт вважає, що в разі нестачі кадрів, можна було “просто збільшити кількість штатних посад у Службі безпеки України”, а не створювати новий департамент поліції.

Відповідь поліції

Журналісти звернулися за коментарем до начальника департаменту оперативної підтримки Національної поліції Олега Козловського, який, за їхньою інформацією, координує діяльність нового підрозділу.

У своїй відповіді Козловський зазначив, що новий департамент працює відкрито, заздалегідь попереджаючи громадян про будь-які слідчі дії щодо них. У цьому, виходячи з відповіді Козловського, головна відмінність між органами.