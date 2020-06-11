Про це повідомляє видання “Слідство.Інфо”.
Раніше в Центрі протидії корупції повідомили, що у березні поточного року в складі Національної поліції України з’явився новий структурний підрозділ — Департамент захисту інтересів суспільства та держави. В відповіді на запит ЦПК в НПУ зазначили, що інформація про структуру, кількісний склад, функції та повноваження департаменту є “службовою”.
У розпорядженні редакції “Слідство.Інфо” опинилася копія “Положення про Департамент захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України”.
Відповідний документ своїм наказом від 15 квітня 2020 року затвердив голова Національної поліції Ігор Клименко.
Як зазначено в документі, в функції департаменту входить, зокрема:
- попередження, виявлення та припинення злочинів проти органів державної влади та місцевого самоврядування;
- запобігання злочинам, які перешкоджають діяльності державного або громадського діяча;
- недопущення протиправних дій, що порушують нормальну роботу об’єктів інфраструктури і життєзабезпечення населення;
- аналіз соціально-економічних, суспільно-політичних, демографічних, міграційних та інших факторів і т.д.
Новий департамент дублює функції департаменту «Т» СБУ?
Спеціаліст з питань кримінальної юстиції, експерт “Центру політико-правових реформ” Євген Крапивін в коментарі журналістам зазначив, що функції нового департаменту Нацполіціі дублюють функціонал Департаменту захисту національної державності СБУ (департамент “Т”).
“Чи треба нам два департаменти приблизно однакового функціонування? Особливо враховуючи, що половину з цих злочинів поліція не розслідує. Це підслідність СБУ”, — вважає експерт.
За словами Крапивіна, слідчі СБУ можуть залучати працівників Нацполіції, зокрема — цього департаменту, в разі, якщо їм не вистачає власних співробітників. Експерт вважає, що в разі нестачі кадрів, можна було “просто збільшити кількість штатних посад у Службі безпеки України”, а не створювати новий департамент поліції.
Відповідь поліції
Журналісти звернулися за коментарем до начальника департаменту оперативної підтримки Національної поліції Олега Козловського, який, за їхньою інформацією, координує діяльність нового підрозділу.
У своїй відповіді Козловський зазначив, що новий департамент працює відкрито, заздалегідь попереджаючи громадян про будь-які слідчі дії щодо них. У цьому, виходячи з відповіді Козловського, головна відмінність між органами.
- За інформацією ЦПК, новий департамент успадкував функції ліквідованого раніше Департаменту захисту економіки Національної поліції України.
- В серпні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував ліквідацію Департаменту захисту економіки в складі Національної поліції України. Також була анонсована ліквідація підрозділів розслідування економічних злочинів в СБУ, в МВС та в податковій. Їх функції мали бути передані Службі фінансових розслідувань.
- Президент України Володимир Зеленський вимагав прийняти закон про Службу фінансових розслідувань (СФР) до 1 жовтня 2019 року.
- Створення Бюро фінансових розслідувань було одним з пунктів програми дій Уряду Олексія Гончарука. Станом на сьогодні такий орган створений не був — 2 жовтня він був прийнятий парламентом в першому читанні, а 17 січня — відхилений.