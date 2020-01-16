Про це віце-прем’єр повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“Поки ми з послом говорили про майбутнє, Верховна Рада прийняла довгоочікуваний закон про повну загальну середню освіту, який повинен допомогти нам вирішити проблеми минулого. Тепер обидві країни повинні робити кроки вперед”, – пише Кулеба.
При цьому віце-прем’єр також заявив, що розповів послу Іштвану Ійдярто про те, як провів в Закарпатті новорічні свята і про свою любов до угорського соусу “ерош пішта”.
“Хочемо, щоб відносини були щедрими на смак, а гострота залишалася тільки в їжі”, – додав він.
Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила сьогодні в другому читанні і в цілому законопроєкт про повну загальну середню освіту.
- Відзначимо, дипломатичний конфлікт між Україною і Угорщиною розгорівся після прийняття нового українського закону про освіту, який був прийнятий Верховною Радою у вересні 2017 року. Норми “мовної статті” закону, на думку угорської сторони, обмежують можливості отримання етнічними угорцями освіти на рідній мові. Після прийняття закону в Угорщині неодноразово заявляли про намір не підтримувати важливі для офіційного Києва міжнародні рішення.
- Зокрема, 30 жовтня Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО по Україні, так як в ньому не були враховані запропоновані зміни, які зобов’язують Україну “виконати зобов’язання по відношенню до національних меншин”. Однак в останній момент пропозиції Будапешта до документа були враховані і вето було знято.
- Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що позиція Угорщини з української мовною закону не повинна бути перешкодою у співпраці Альянсу з Україною.