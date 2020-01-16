Віце-прем'єр-міністр Дмитро Кулеба вважає, що новий закон про освіту допоможе вирішити проблеми минулого між Україною та Угорщиною.

Про це віце-прем’єр повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Поки ми з послом говорили про майбутнє, Верховна Рада прийняла довгоочікуваний закон про повну загальну середню освіту, який повинен допомогти нам вирішити проблеми минулого. Тепер обидві країни повинні робити кроки вперед”, – пише Кулеба.

При цьому віце-прем’єр також заявив, що розповів послу Іштвану Ійдярто про те, як провів в Закарпатті новорічні свята і про свою любов до угорського соусу “ерош пішта”.

“Хочемо, щоб відносини були щедрими на смак, а гострота залишалася тільки в їжі”, – додав він.

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила сьогодні в другому читанні і в цілому законопроєкт про повну загальну середню освіту.