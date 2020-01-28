Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Відзначається, що Соколов як мінімум із 2018 року пов’язаний із Венедіктовою через свою дружину Анну Соколову.

“Олександр Соколов із 2014 року працював у СБУ у Харківській області, звідки родом і сама Ірина Венедіктова. Однак зв’язок між ними простежується не напряму, а через дружину Олександра Соколова – Ганну Соколову”, – йдеться в розслідуванні.

Зокрема, в декларації за 2018 рік Соколова задекларувала 125 тис. гривень доходу від юридичної фірми ТОВ “Перегрін Кепітал Груп”. Засновницею останньої є Наталія Колесник.

“Очевидно, йдеться про свекруху Венедіктової – матір її чоловіка, Дениса Колесника”, – наголошується в розслідуванні.

Водночас і сама тимчасова голова ДБР пов’язана з юридичною фірмою “Перегрін”. За даними журналістів, у період, коли Анна Соколова отримувала від цієї фірми доходи, Венедіктова офіційно була радницею вказаної компанії і неодноразово брала участь в її заходах. Також керівниця ДБР володіє двома торговими знаками, в яких фігурує слово “Перегрін”.

Варто відзначити, що конкурс на посади заступників у ДБР критикували за непрозорість. Існували припущення, що його переможці були визначені заздалегідь.

Ірина Венедіктова в коментарі Bihus.Info відкинула ці підозри, назвавши їх “маніпуляціями ЗМІ”, і запевнила в професіоналізмі своїх заступників.

Тим часом, крім Олександра Соколова, конкурс до ДБР виграв і Олександр Бабіков – адвокат Віктора Януковича. Бабіков зайняв посаду першого заступника директора ДБР. Перед цим він також був пов’язаний із Харковом – працював у прокуратурі Харківської області.