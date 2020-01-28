Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.
Відзначається, що Соколов як мінімум із 2018 року пов’язаний із Венедіктовою через свою дружину Анну Соколову.
“Олександр Соколов із 2014 року працював у СБУ у Харківській області, звідки родом і сама Ірина Венедіктова. Однак зв’язок між ними простежується не напряму, а через дружину Олександра Соколова – Ганну Соколову”, – йдеться в розслідуванні.
Зокрема, в декларації за 2018 рік Соколова задекларувала 125 тис. гривень доходу від юридичної фірми ТОВ “Перегрін Кепітал Груп”. Засновницею останньої є Наталія Колесник.
“Очевидно, йдеться про свекруху Венедіктової – матір її чоловіка, Дениса Колесника”, – наголошується в розслідуванні.
Водночас і сама тимчасова голова ДБР пов’язана з юридичною фірмою “Перегрін”. За даними журналістів, у період, коли Анна Соколова отримувала від цієї фірми доходи, Венедіктова офіційно була радницею вказаної компанії і неодноразово брала участь в її заходах. Також керівниця ДБР володіє двома торговими знаками, в яких фігурує слово “Перегрін”.
Варто відзначити, що конкурс на посади заступників у ДБР критикували за непрозорість. Існували припущення, що його переможці були визначені заздалегідь.
Ірина Венедіктова в коментарі Bihus.Info відкинула ці підозри, назвавши їх “маніпуляціями ЗМІ”, і запевнила в професіоналізмі своїх заступників.
Тим часом, крім Олександра Соколова, конкурс до ДБР виграв і Олександр Бабіков – адвокат Віктора Януковича. Бабіков зайняв посаду першого заступника директора ДБР. Перед цим він також був пов’язаний із Харковом – працював у прокуратурі Харківської області.
- 20 січня стали відомі імена заступника та першого заступника в.о. директора Держбюро розслідувань. Ними стали ексспівробітник СБУ Олександр Соколов і адвокат експрезидента Віктора Януковича – Олександр Бабіков.
- Тимчасово виконуюча обов’язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила про відсутність конфлікту інтересів у призначенні адвоката Віктора Януковича першим заступником голови ДБР.