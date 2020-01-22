Про це йдеться в статті “Перезапуск ДБР. Як адвокат Януковича може отримати доступ до справ Майдану”.

Так, днями один із адвокатів сімей Небесної сотні Євгенія Закревська опублікувала низку судових документів, що підтверджують, що заступник директора ДБР не лише входить до адвокатського об’єднання “Авер Лекс”, яке захищає Януковича, а й є його адвокатом. Наприклад, у постанові Печерського райсуду від листопада 2017 року Бабіков згадується як адвокат, “котрий діє в інтересах Януковича”. А касаційна скарга до Верховного Суду від березня 2018 року була подана від імені Олександра Бабікова в інтересах Януковича.

Згідно з даними адвокатів постраждалих у “справі Майдану”, новий заступник голови ДБР представляє інтереси Януковича мінімум у трьох справах: зокрема, щодо “драконівських законів 16 січня” і застосування сили проти учасників протесту взимку 2014 року.

Ця інформація разом із документами була передана тимчасово виконуючій обов’язки директора ДБР Ірині Венедіктовій. Однак навіть після цього вона не побачила в призначенні Бабікова конфлікту інтересів.

“Пані Ірина зазначила, що за подібне призначення буде самостійно нести всю повноту відповідальності, а потерпілі, якщо бажають, можуть подавати заяви про відвід слідчому судді, якщо виявлять якийсь конкретний конфлікт інтересів. Заяви про відвід заступника директора ДБР – це звісно цікаве процесуальне ноу-хау”, – наголосила в коментарі #Буквам Євгенія Закревська, коментуючи зустріч із Венедіктовою.

Надалі Бабіков повинен відповідати за аудит розслідувань у “справах Майдану”. Як розповіли #Буквам представники сімей Небесної сотні, цю інформацію їм також озвучували в ДБР. Зокрема, мова йшла про те, що всі справи, які були передані Держбюро розслідувань, повинні пройти аудит. І тільки після цього відновиться повноцінне розслідування.

Однак за аудит відповідатимуть заступники директора ДБР, зокрема адвокат Януковича. Тому можна припустити, що Бабіков отримає доступ до матеріалів розслідування по Майдану.