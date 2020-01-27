Про це повідомляється на офіційному сайті асамблеї.

Відзначається, бельгієць був обраний автоматично, оскільки група лібералів, чия квота вступає в силу, представила тільки його кандидатуру.

Повідомляється, що Дамс працює в ПАРЄ з листопада 2014 року. В той же час уточнюється, що бельгієць є досить непублічним депутатом, який не надто відомий.

У той же час по критично важливим для України голосуванням Дамс не віддавав свій голос ні за, ні проти.

Новий голова ПАРЄ не голосував за більшість українських резолюцій по Донбасу і Криму, підтримавши тільки резолюцію про гуманітарну ситуацію в Україні, яка була прийнята в січні 2015-го року.

Крім того, Дамс також “утримався” під час голосування, коли Росію повернули в ПАРЄ.

Бельгієць не здіймав тему російсько-української війни в своїй першій промові в якості глави ПАРЄ.