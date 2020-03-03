Наступним прем'єр-міністром України з найбільшою ймовірністю буде Денис Шмигаль, який з початку лютого 2020 року обіймає посаду віцепрем'єр – міністра розвитку громад і територій.

Про це повідомили в коментарі #Буквам нардепи від “Слуги народу” на умовах анонімності.

Крім того, в Уряді можуть залишитися очільник МВС Арсен Аваков, віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, а також міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

“Рішення приймають не тут, а зараз на Банковій. Швидше за все, це буде Шмигаль. Крім нього, зі старого складу залишаться Аваков, Федоров і Дубілет”, – повідомив один із депутатів.

При цьому міністра освіти Анну Новосад, швидше за все, теж звільнять.

На запитання, чому фракцію збирають в “Катрусиному кінозалі” Верховної Ради (неофіційна назва для залу, де проходять погоджувальні ради), а не у КВЦ “Парковий”, депутат відповів:

“Щоб швидше. Вони коли стоять і душно, менше запитань ставлять. Президент приїде, прочитає прізвища, всі поплескають і підуть”.

“Це Арахамія таке любить”, – пояснив інший нардеп.