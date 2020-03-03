Про це повідомили в коментарі #Буквам нардепи від “Слуги народу” на умовах анонімності.
Крім того, в Уряді можуть залишитися очільник МВС Арсен Аваков, віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, а також міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.
“Рішення приймають не тут, а зараз на Банковій. Швидше за все, це буде Шмигаль. Крім нього, зі старого складу залишаться Аваков, Федоров і Дубілет”, – повідомив один із депутатів.
При цьому міністра освіти Анну Новосад, швидше за все, теж звільнять.
На запитання, чому фракцію збирають в “Катрусиному кінозалі” Верховної Ради (неофіційна назва для залу, де проходять погоджувальні ради), а не у КВЦ “Парковий”, депутат відповів:
“Щоб швидше. Вони коли стоять і душно, менше запитань ставлять. Президент приїде, прочитає прізвища, всі поплескають і підуть”.
“Це Арахамія таке любить”, – пояснив інший нардеп.
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