Рішення про призначення Володимира Труша було прийнято на засіданні Кабміну 18 березня.
“Труш Володимир Любомирович на цей момент знаходиться в Офісі президента. Він тут не з нами, але я мав із ним розмову, співбесіду. Буду просити членів Кабінету міністрів підтримати дану кандидатуру. Достойний кандидат. Нам треба повернути керованість областей”, – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
У період з листопада 2019 року Володимир Труш обіймав пост голови Рогатинської райдержадміністрації в Івано-Франківській області.
Він також є власником товариства “Кротер готівка”, яке займається позиками грошей.
Крім того, у своїй декларації Труш вказує будинок на понад 150 квадратних метрів у Рогатині, що на Прикарпатті, а також дві автівки: Lande Rover Range Rover 2008 року – вартість від 15 тис. доларів; Ford Transit Connect 2011 року – від 5 тис. доларів.
- 18 березня президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації, яку він обіймав з 1 листопада 2019 року.