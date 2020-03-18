Кабінет міністрів підтримав проєкт постанови президента про призначення Володимира Труша головою Тернопільської облдержадміністрації. До цього він обіймав пост голови Рогатинської РДА в Івано-Франківській області.

Рішення про призначення Володимира Труша було прийнято на засіданні Кабміну 18 березня.

“Труш Володимир Любомирович на цей момент знаходиться в Офісі президента. Він тут не з нами, але я мав із ним розмову, співбесіду. Буду просити членів Кабінету міністрів підтримати дану кандидатуру. Достойний кандидат. Нам треба повернути керованість областей”, – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У період з листопада 2019 року Володимир Труш обіймав пост голови Рогатинської райдержадміністрації в Івано-Франківській області.

Він також є власником товариства “Кротер готівка”, яке займається позиками грошей.

Крім того, у своїй декларації Труш вказує будинок на понад 150 квадратних метрів у Рогатині, що на Прикарпатті, а також дві автівки: Lande Rover Range Rover 2008 року – вартість від 15 тис. доларів; Ford Transit Connect 2011 року – від 5 тис. доларів.