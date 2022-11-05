Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

“Новий де-факто гауляйтер Маріуполя Бердников Дмитро. Переведено з посади першого заступника голови уряду Республіки Якутія. До того був мером Іркутська та Якутська”, – написав Петро Андрющенко.

За його словами, причиною “зміни лідера” є внутрішньополітична боротьба, реально озвучена причина так званому “меру” Маріуполя Костянтину Іващенку – суцільний провал підготовки до зимового періоду і занадто великі масштаби розкрадання коштів.

Петро Андрющенко зазначив, що зміна “керівництва” стала несподіванкою для місцевих колаборантів.

“З понеділка більшість колаборантів – заступників та працівників середньої ланки окупаційної “адміністрації” буде звільнено. Новий господар Маріуполя Бердніков прибуває зі своїми людьми на майже всі посади та навіть зі своєю персональною охороною. Поки за Іващенком збережуть функцію “голови, яка говорить”, але від усіх процесів у місті, зокрема розкрадання металобрухту, він вже відсторонений “, – зауважив радник міського голови Маріуполя.

Варто зазначити, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни посилили “фільтраційні” заходи. Так звані “патрулі” здійснюють побудинкові обходи у Центральному, Приморському та Кальміуському районах, переважно в місцях проїзду військової техніки та дислокації російської армії.

Окупанти перевіряють телефони на наявність “компроментуючих” фото, дописів у соцмережах та приватних листувань, а в будинках цивільних шукають українську символіку та літературу. Також записують особисті дані всіх мешканців. Щоденно до 30 людей проходять “фільтрацію”, з них в середньому до п’яти осіб зникають через арешти прямо в будівлі “райвідділку поліції”.