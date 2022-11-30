Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Відтак, 28 листопада 2022 року, наказом міністра оборони України внесено зміни до статуту публічного акціонерного товариства “Мотор Січ”, на основі якого діє підприємство. Крім того, достроково припинено повноваження членів Наглядової ради, голови та членів Ради директорів. Також припинено повноваження та звільнено з посади президента акціонерного товариства “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва.

“Наказом міністра оборони України генеральним директором підприємства призначений Олексій Нікіфоров”, – розповіли у відомстві.

Відтак додали, що обрано новий склад наглядової ради та її голову – заступника міністра економіки України Ігоря Фоменка, який вже провів перше засідання. До новоствореної Наглядової ради підприємства також увійшли: Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал.

Також зареєстровано усі зміни, які містяться в Єдиному державному реєстрі. Відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави.

“Повністю використовуватиметься потенціал трудового колективу. “Мотор Січ” буде розвиватися та випускатиме продукцію в інтересах України та ЗСУ. Разом до перемоги!”, – підсумували у Міноборони.

Нагадаємо, у жовтні цього року співробітники Служби безпеки України затримали президента “Мотор Січі” В’ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності промислового гіганта. Їм оголосили про підозру в колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

Згодом виявилося, що затриманий за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору президент “Мотор Січі” В’ячеслав Богуслаєв має громадянство РФ з 2000 року. У жовтні 2000 року Богуслаєв звернувся до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у Москві з заявою про отримання російського паспорта в обмін на радянський від 1979 року. Окрім цього, Богуслаєв має індивідуальний податковий номер платника податків у РФ, прив’язаний до його виданого в РФ паспорта, що можна підтвердити через сайт російської податкової служби.

Пізніше Служба безпеки України розшукала активи президента АТ “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва на сотні мільйонів гривень, це майно намагалися приховано вивезти з України, щоб уникнути його арешту. Серед вилученого майна – раритетні автомобілі та вогнепальна зброя, а також скіфське золото й предмети античних часів та Київської Русі.