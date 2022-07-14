Донецький футбольний клуб "Шахтар" отримав нового головного тренера - ним став 41 річний хорват Ігор Йовічевіч, який раніше тренував низку українських команд.

Про це повідомили у пресслужбі ФК “Шахтар” та директорка з комунікацій у System Capital Management Наталія Ємченко.

Зазначається, що клуб уклав контракт з Йовічевічем терміном на 2 роки. Хорватський наставник став 35-тим головним у футбольній історії “Шахтаря”.

Наталія Ємченко, своєю чергою зауважила, що “Ігор має досвід роботи в Україні, робить ставку на молодь і добре розуміється із Даріо”.

Додамо, що до Йовічевіча пост головного наставника донецького клубу обіймав італієць Роберто де Дзербі, який підписав контракт з клубом 25 травня 2021 року. Однак декілька днів тому італієць розірвав контракт з клубом за спільною згодою сторін.

ДОВІДКА: Ігор Йовічевіч народився 30 листопада 1973 року в Загребі (Хорватія).

Кар’єру гравця розпочинав в академії “Динамо” (Загреб) та молодіжній команді мадридського “Реала” (1991–1995). Виступав за “Загреб” (1996–1999, 2000–2001), японський “Йокогама Ф. Марінос” (1999), бразильський “Гуарані” (2000), французький “Мец” (2001–2002), китайський “Шеньян Цзіньде” (2002), “Карпати” (2003), китайський “Зухай” (2004).

Кар’єра тренера: “Карпати” (2012–2015), “Целе” (2016–2017), “Динамо” U19 (Загреб) (2017–2020), “Динамо” (Загреб) (2020), “Дніпро-1” (2020–2022).

Як тренер провів 92 матчі в чемпіонаті й Кубку України: 37 перемог, 18 нічиїх, 37 поразок (різниця м’ячів: 135–120).