Джерело: УАФ

7 червня у столичному Будинку футболу було представлено нового головного тренера національної збірної України – її очолив Сергій Ребров. Він – один із провідних гвардійців та бомбардирів в історії збірної, який зарекомендував себе з найкращого боку й на тренерській ниві — як в Україні, так і за кордоном.

Ребров готуватиме національну команду до найближчих матчів, зокрема до благодійного матчу зі збірною Німеччини 12 червня та до відбірних поєдинків Євро-2024 з командами Північної Македонії та Мальти, що пройдуть 16-го та 19 червня.

Контракт із новим тренером діятиме до 30 липня 2026 року.

ДОВІДКА: Сергій Ребров народився 3 червня 1974 року в Донецькій області (Горлівка)

Вихованець шкіл “Спартак” (Горлівка) та УОР (Донецьк).

Грав за такі команди як: “Шахтар” Донецьк (1990—1992), “Динамо” Київ (1992—2000), “Тоттенгем” Лондон, Англія (2000—2002), “Фенербахче” Стамбул, Туреччина (2003—2004), “Вест Гем” Лондон, Англія (2004—2005), “Динамо” Київ (2005—2007), “Рубін” (2008—2009).

У національній збірній України провів 75 матчів, забивши 15 голів.

За час тренерської кар’єрі працював з такими командами: “Динамо” Київ U21 (2009—2010, асистент тренера), “Динамо-2” Київ (2010, асистент тренера), національна збірна України (2010—2011, асистент тренера), “Динамо” Київ (2010—2014, асистент тренера), “Динамо” Київ (2014—2017, головний тренер), “Аль-Аглі” Джидда, Саудівська Аравія (2017—2018), “Ференцварош” Будапешт, Угорщина (2018—2021), “Аль-Айн”, ОАЕ (2021—2023).