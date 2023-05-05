За інформацією ЗМІ, генерал Сі К’ю Браун вже восени може очолити Об’єднаний комітет начальників штабів США, замінивши на цій посаді генерала Марка Міллі.

Про це повідомляє Politico.

Очікується, що президент США Джо Байден висуне генерала Сі К’ю Брауна, старшого офіцера ВПС і першу темношкіру людину, яка очолює будь-яку гілку армії, наступним головою Об’єднаного комітету начальників штабів, повідомили троє осіб, знайомих з дискусією.

У разі підтвердження Браун стане другим темношкірим головою Об’єднаного комітету начальників штабів в історії США після покійного Коліна Пауелла. Байден поки що не дав Брауну остаточної обіцянки і невідомо, коли він планує зробити заяву щодо його висунення, зазначили джерела.

“Коли президент Байден прийме остаточне рішення, він повідомить обрану особу, а потім оголосить про це публічно. Цього ще не сталося”, — сказав речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, коли його попросили прокоментувати це питання.

Колишній посадовець Пентагону сказав, що Байден чекає відповідного часу, щоб оголосити рішення. Після того, як колишній президент Дональд Трамп оголосив про свій план висунути Міллі на кілька місяців раніше, ніж очікувалося, нинішній президент захотів повернутися до більш нормального графіка, сказав експосадовець.

Репутація Брауна та його командний досвід як у Тихоокеанському регіоні, так і на Близькому Сході зробили його фаворитом на посаду спадкоємця Міллі ще за часів адміністрації Трампа. Але в останні місяці його призначення здавалося менш впевненим, оскільки Білий дім серйозно розглядав генерала Девіда Бергера , коменданта Корпусу морської піхоти, на головну посаду.

Він піднявся службовою кар’єрою як єдиний темношкірий пілот у класах, наповнених білими чоловіками, про що він розповів у емоційному відео після смерті Джорджа Флойда влітку 2020 року.

Ті, хто знають Брауна, кажуть, що він має відповідний досвід, щоб зосередити увагу військових на їх пріоритет: Китаї. Останній командний досвід Брауна був у Тихоокеанському регіоні у ролі командувача Тихоокеанськими ВПС.

Браун також командував військами на Близькому Сході, будучи головою Центрального командування ВПС США, і служив у Європі, коли Росія незаконно анексувала Крим у 2014 році, будучи директором операцій зі стратегічного стримування та ядерної інтеграції у ВПС США в Європі. У серпні 2020 року Сенат одноголосно затвердив його на посаді начальника штабу ВПС.

Браун може стати першим офіцером ВПС, який обійме посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів після генерала у відставці Річарда Майєрса, який обіймав цю посаду до 2005 року.

Якщо його затвердять на посаді голови, Браун стане головним військовим радником головнокомандувача, який балансує між загрозою Китаю та необхідністю оснащення українських військових боєприпасами, безпілотниками, ракетами та іншим висококласним обладнанням.

Ця місія перебуває в стані зміни, оскільки США та інші західні союзники повертаються від надсилання власних запасів зброї до поповнення своїх озброєнь додому — і все це одночасно гарантує, що Київ має достатньо зброї, щоб боротися з Росією в найближчі місяці.