Про це Шольц написав у своєму Twitter-акаунті.
Німецький канцлер наголосив, що радий, що новим главою міноборони Німеччини стане саме Борис Пісторіус, “видатний політик нашої країни”.
“Завдяки своєму досвіду, компетентності та напористості, а також великому серцю, він є саме тією людиною, яка потрібна Бундесверу в поворотний момент”, – написав Шольц.
Борис Пісторіус став наступником Крістін Ламбрехт, яка напередодні повідомила про свою відставку.
Вона наголосила, що багатомісячна увага журналістів до неї зробила фактично неможливими ділові дискусії та надання інформації щодо військової сфери.
- Через день після того, як президент Польщі заявив про намір спорядити Україні бойові танки німецького виробництва, віцеканцлер Німеччини Роберт Габек припустив, що його країна не блокуватиме передачу зброї.