Канцлер Німеччини Олаф Шольц офіційно підтвердив, що новим міністром оборони ФРН став Борис Пісторіус, який до цього обіймав посаду голови МВС землі Нижня Саксонія.

Про це Шольц написав у своєму Twitter-акаунті.

Німецький канцлер наголосив, що радий, що новим главою міноборони Німеччини стане саме Борис Пісторіус, “видатний політик нашої країни”.

“Завдяки своєму досвіду, компетентності та напористості, а також великому серцю, він є саме тією людиною, яка потрібна Бундесверу в поворотний момент”, – написав Шольц.

Борис Пісторіус став наступником Крістін Ламбрехт, яка напередодні повідомила про свою відставку.

Вона наголосила, що багатомісячна увага журналістів до неї зробила фактично неможливими ділові дискусії та надання інформації щодо військової сфери.