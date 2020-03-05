#Букви розповідають, що про нього відомо.

Біографія

Олексій Чернишов народився 4 вересня 1977 року в Харкові.

У 1999 році він закінчив Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”, в 2002-му – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Після отримання першої освіти Чернишов продовжив навчання за кордоном. Він відправився в американський штат Пенсільванія, де пройшов програму з управління проектами на базі компанії Westinghouse.

Олексій Чернишов одружений. Його дружина Світлана кандидат філологічних наук і доцент кафедри іноземних мов історичного і філософського факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У подружжя двоє синів: Михайло та Іван.

Кар’єра

Ще студентом Чернишов почав працювати в продуктовій компанії Telesens. Вона займається розробкою і впровадженням промислових програмних рішень. З 2004 до 2013 року обіймав керівні посади в концерні АВЕК, який належить одному з найвпливовіших харків’ян – бізнесменові і політику Олександру Фельдману. Чернишов спочатку був заступником президента з розвитку, потім він очолив концерн. Також займав посаду голови наглядової ради.

У 2012 році Чернишов створив власну інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development. Вона займалася великими проектами комерційної нерухомості, залученням зарубіжних інвестицій в країну. Після цього з’явилися ще 2 інвестиційні компанії: VI2 Partner і Kyiv Vision Foundation.

У жовтні 2019 роки бізнесмен і інвестор став чиновником. Президент Володимир Зеленський призначив Чернишова головою Київської обласної державної адміністрації.

Декларація

Згідно з декларацією за 2018 рік міністр володіє квартирою в Києві площею 208,7 квадратних метра, житловим будинком і земельною ділянкою на Київщині. На дружину Чернишова записані квартира в Нікополі і ще 3 – в столиці.

Також Чернишов задекларував коштовні годинники бренду Rolex, Patek Philippe Nautilus, Ulysse Nardin, A. Lange & Sohne, Cartier.

Автопарк подружжя: Land Rover Autobiography, Mercedes-Benz S500, Skoda Octavia A5, Land Rover.

Готівкою Чернишов зберігає 7,4 мільйона гривень, 501 тисячу доларів і 54,4 тисячі євро.

Нагадаємо, що в новому Кабінеті Міністрів залишаються вакантні посади керівників міністерств.