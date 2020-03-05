#Букви розповідають, що про нього відомо.
Біографія
Олексій Чернишов народився 4 вересня 1977 року в Харкові.
У 1999 році він закінчив Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”, в 2002-му – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.
Після отримання першої освіти Чернишов продовжив навчання за кордоном. Він відправився в американський штат Пенсільванія, де пройшов програму з управління проектами на базі компанії Westinghouse.
Олексій Чернишов одружений. Його дружина Світлана кандидат філологічних наук і доцент кафедри іноземних мов історичного і філософського факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У подружжя двоє синів: Михайло та Іван.
Кар’єра
Ще студентом Чернишов почав працювати в продуктовій компанії Telesens. Вона займається розробкою і впровадженням промислових програмних рішень. З 2004 до 2013 року обіймав керівні посади в концерні АВЕК, який належить одному з найвпливовіших харків’ян – бізнесменові і політику Олександру Фельдману. Чернишов спочатку був заступником президента з розвитку, потім він очолив концерн. Також займав посаду голови наглядової ради.
У 2012 році Чернишов створив власну інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development. Вона займалася великими проектами комерційної нерухомості, залученням зарубіжних інвестицій в країну. Після цього з’явилися ще 2 інвестиційні компанії: VI2 Partner і Kyiv Vision Foundation.
У жовтні 2019 роки бізнесмен і інвестор став чиновником. Президент Володимир Зеленський призначив Чернишова головою Київської обласної державної адміністрації.
Декларація
Згідно з декларацією за 2018 рік міністр володіє квартирою в Києві площею 208,7 квадратних метра, житловим будинком і земельною ділянкою на Київщині. На дружину Чернишова записані квартира в Нікополі і ще 3 – в столиці.
Також Чернишов задекларував коштовні годинники бренду Rolex, Patek Philippe Nautilus, Ulysse Nardin, A. Lange & Sohne, Cartier.
Автопарк подружжя: Land Rover Autobiography, Mercedes-Benz S500, Skoda Octavia A5, Land Rover.
Готівкою Чернишов зберігає 7,4 мільйона гривень, 501 тисячу доларів і 54,4 тисячі євро.
Нагадаємо, що в новому Кабінеті Міністрів залишаються вакантні посади керівників міністерств.
- Парламент затвердив призначення Дениса Шмигаля новим головою уряду.
- Раніше сьогодні Верховна Рада України підтримала відставку Прем’єр–міністра Олексія Гончарука і його Уряду.