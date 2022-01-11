Раніше його кандидатуру на засіданні парламенту висунув сам Токаєв. Депутати підтримали його пропозицію.
Відповідно до конституції, президент Казахстану після консультацій із фракціями політичних партій, представлених у мажилісі, вносить на розгляд цієї палати кандидатуру прем’єр-міністра для отримання згоди на його призначення.
Глави фракцій, у тому числі фракції “Нур Отан”, та представник депутатської групи Асамблеї народу Казахстану висловилися на підтримку його кандидатури.
Аліхан Смаїлов подякував депутатам за довіру і заявив, що уряд буде реалізовувати макроекономічну програму, зробить кроки для приборкання інфляції.
Довідка. 49-річний Смаїлов у різні роки був міністром фінансів, помічником президента, керівником національного холдингу “Казагро”, головою республіканського агентства зі статистики та заступником прем’єр-міністра Казахстану.
- Нагадаємо, Токаєв анонсував вивід військ ОДКБ з Казахстану.
- Нагадаємо, Вашингтон вимагає пояснень від влади Казахстану щодо необхідності залучення військ ОДКБ для придушення заворушень внутрішнього характеру.
- Військам дали пряму вказівку стріляти по мітингувальниках. Тоді Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження, оскільки їм “довелося мати справу з озброєними та підготовленими бандитами, як місцевими, так іноземними”.
- Раніше у місті Талдикорган протестувальники знесли встановлений там пам’ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 00:30 5 січня до 00:00 19 січня 2022 року.
- Пізніше президент Казахстану звернувся до ОДКБ по допомогу з придушенням протестів. Протестувальників він назвав “бандитами” та “терористами”, котрі пройшли “серйозну підготовку за кордоном”, а ситуацію у Казахстані – “зовнішньою загрозою”.
- У відповідь на звернення Токаєва, у Раді Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) погодились надіслати до Казахстану російські війська та війська партнерів Кремля для придушення протестних виступів.
- Повідомляється про те, що у Казахстані за період протестів правоохоронці затримали 5,8 тисячі осіб. Серед них – багато іноземців.