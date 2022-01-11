Раніше його кандидатуру на засіданні парламенту висунув сам Токаєв. Депутати підтримали його пропозицію.

Відповідно до конституції, президент Казахстану після консультацій із фракціями політичних партій, представлених у мажилісі, вносить на розгляд цієї палати кандидатуру прем’єр-міністра для отримання згоди на його призначення.

Глави фракцій, у тому числі фракції “Нур Отан”, та представник депутатської групи Асамблеї народу Казахстану висловилися на підтримку його кандидатури.

Спікер мажилісу Нурлан Нігматулін оголосив, що кандидатуру Смаїлова підтримали всі 89 депутатів, які брали участь у голосуванні.

Аліхан Смаїлов подякував депутатам за довіру і заявив, що уряд буде реалізовувати макроекономічну програму, зробить кроки для приборкання інфляції.

Довідка. 49-річний Смаїлов у різні роки був міністром фінансів, помічником президента, керівником національного холдингу “Казагро”, головою республіканського агентства зі статистики та заступником прем’єр-міністра Казахстану.