Верховна Рада України призначила Ольгу Стефанішину віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови №3584 проголосували 255 нардепів.

Стефанішина зайняла посаду віце-прем’єра замість звільненого сьогодні Вадима Пристайка.

Під час виступу в Раді вона зазначила, що європейська інтеграція – “природний процес для нашої країни”, але він повинен відбуватися “на основі національних інтересів України”.

Стефанішина також назвала три пріоритети своєї роботи:

• формування внутрішньої позиції України щодо формату і обсягу перегляду Угоди про асоціацію;

• перегляд умов фінансування України “не тільки як країни, з якою співпрацює ЄС, адже ми говоримо про інтеграцію ринків”;

• налагодження взаємодії у форматі Уряд – Парламент – президент “щодо розробки, прийняття, реалізації та просування рішень” за програмами Україна – НАТО “на підставі національних інтересів України”.

Що відомо про нового віце-прем’єра

Стефанішина закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, факультет міжнародного права (магістр міжнародного права), а також Одеський національний економічний університет (спеціаліст з фінансів і кредиту). Крім того, вона навчалася в дипломатичних академіях у Відні (Австрія) і Таллінні (Естонія).

У 2010-2015 рр. вона працювала в Департаменті міжнародного права / Департаменті європейської інтеграції в Міністерстві юстиції України (на посадах заступник директора / директор).

Згодом Стефанішина очолювала Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну (в 2016-2019 рр.). У 2020 році вона приєдналася до команди юридичної фірми “Ільяшев і Партнери” (в якості радника).

У декларації за 2019 рік Стефанішина вказала, що володіє квартирою (65 кв. м) в Одесі і ще 50 % двох квартир (105,9 і 38,9 кв. м) в Одесі, а також користується квартирою (74 кв. м) у Києві.

Крім того, вона володіє автомобілем Toyota RAV4 2009 року випуску.

Стефанишіна також вказала 800 тис. грн зарплати, яка була отримана нею при роботі в секретаріаті Кабміну.