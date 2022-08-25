Народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький заявив, що до законопроєкту про медіа було додано низку змін, які можуть призвести до скасування норми на підтримку української мови і культури.

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Княжицький повідомив, що 23 серпня гуманітарний комітет Верховної Ради проголосував за те, щоб рекомендувати Верховній Раді розглянути законопроєкт про медіа.

“Проти проголосували лише я, Володимир В‘ятрович і Софія Федина з Європейської Солідарності”, – написав він.

Княжицький пояснив, що до “непоганого проєкту” додали “антиєвропейські норми”, які можуть призвести до скасування норми на підтримку української мови та культури.

“І все під прапором ніби-то євроінтеграції”, – зауважив нардеп.

Княжицький також додав, що нещодавно було ухвалено законопроєкт, який забороняє російським артистам “далі пудрити мізки українцям, нав‘язуючи колоніальну культуру агресора”.

“Йдеться про пов’язані з протидією проросійській пропаганді, обмеження на російську музику і передачі, роботу медіасервісів тощо. Ці зміни повинні були переноситися до закону про медіа дослівно, з мінімально необхідною адаптацією термінології. Але їх навмисно викинули”, – наголосив політик.

Нардеп пояснив, що українська влада вже прийняла чимало законопроєктів для протидії пропаганді РФ і просить обмежити її у світі. Однак редакція законопроєкту про медіа “відкриває двері російській пропаганді”.

За словами Княжицького, у новій версії законопроєкту не вказано, що таке “іноземне лінійне медіа” і як визначити, що конкретне медіа контролюється державою-агресором.

“Адже критерії місця реєстрації, як ми добре знаємо, не завжди спрацьовують в умовах гібридної війни. Разом з тим, у статті 5 ми зобовʼязуємось не обмежувати ретрансляцію іноземних медіа з країн-членів ЄС, хоча точно знаємо випадки, коли російські медіа прикривалися європейськими ліцензіями зловживаючи свободою поширення інформації і розпалюючи війну. Очевидно, доброчесних європейських мовників ми маємо підтримувати, але не росіян з європейською реєстрацією. В первісних редакціях законопроєкту непогано були виписані вимоги до фінансової прозорості та заборони на фінансування країною-агресором українських медіа, ці норми викинули з проєкту”, – написав нардеп.

Тому, додав Княжицький, “Євросолідарність” наполягатиме на імплементації правил з законопроєкту №2072 “щодо удосконалення механізмів забезпечення прозорості власності та фінансування аудіовізуальних ЗМІ”.

Це ж стосується і так званих “чорних списків”. У законопроєкті, який підтримав гуманітарний комітет, ця норма сформована таким чином, що гастролі російських акторів по окупованих Криму чи Донбасу вже не є підставою для внесення його у чорний список. Тобто, вони зможуть гастролювати по території України, а фільми за їх участі транслюватимуть по українському ТБ.

Нардеп також додав, що проєкт переповнено антиєвропейськими нормами, які вносяться для обмеження свободи слова і створення пропагандистських державних медіа.

“Зокрема, мова йде про парламентський Телеканал РАДА. Раніше телеканал РАДА діяв як бюлетень, який транслює засідання парламенту та комітетів. Зараз його перетворено на звичайний державний інформаційний канал, який нічим не відрізняється від приватних, лише майже не показує опозиційних політиків. Уявити собі таке у країнах ЄС неможливо. Резолюції Європарламенту щодо України давно вказували на неприпустимість існування державних пропагандистськи телеканалів і ці рекомендації у нас було втілено. Таких каналів не було. Як тоді здавалось – остаточно. Але проєкт Закону про медіа закріплює відмову від зобов‘язань перед ЄС, узаконює державне телебачення”, – зауважив нардеп.

Він додав, що законопроєкт по медіа зобов’язує місцевих суспільних мовників транслювати засідання місцевих рад, водночас дозволяючи каналу “РАДА” не транслювати засідання українського парламенту.

“За цим проєктом усі кабельники і провайдери зобов‘язані транслювати державний канал Рада, який, попри назву, транслює не засідання Парламенту, а є державним пропагандистським інформаційним каналом. Хоча Конституція забороняє надавати перевагу державним підприємствам”, – додав він.

Викликає занепокоєння і прозорість медіавласності. додав Княжицький. За його словами, раніше у законопроєкті була вписана процедура дослідження структури власності, водночас у новому варіанті законопроєкту її обмежили, а Нацраді зменшили повноваження.

“Проєкт закону дозволяє Нацраді без суду анулювати ліцензії (принаймі, ця процедура виписана у проєкті казуїстично). При цьому незалежність регулятора жодним чином не гарантована. Відповідно до нещодавно прийнятого закону президент і Рада можуть у будь-який момент зняти без причини будь-кого, кого призначили у тому числі і члена Нацради. Окрім того, проєкт Закону про медіа прямо суперечить Закону України “Про електронні комунікації” (2021), Закону України “Про адміністративну процедуру” (2022), Закону України “Про публічні електронні реєстри” (2021). Він суперечить навіть Закону про деолігархізацію (2021), який каже, що Національна Рада має встановлювати і напевно контролювати порядок проведення перевірки ділової репутації покупця медіа”, – наголосив політик.

Микола Княжицький резюмував, що на головування нардепам хочуть внести суперечливий проєкт закону, який відкидає Україну від членства у Євросоюзу, а, що найголовніше – навмисно скасовує норми на підтримку української мови і культури.