Німецька компанія Adidas випустила жіночі купальники для чоловіків. Один зі світових лідерів виробництва спортивних товарів приурочив нову колекцію приурочено до місяця ЛГБТ.

Джерело: сайт компанії.

Компанія випустила колекцію до місяця ЛГБТ і гордості за свою орієнтацію. У рекламі співпрацювала трансгендерна модель.

Колекція є частиною зусиль бренду зі вшанування ЛГБТК+ спільноти разом із партнером Global Purpose Athlete Ally.







Новинка від бренду: Adidas випустили серію суцільних купальників для чоловіків // 4 фото

Ми всі унікальні, але всі ми пов’язані любов’ю. Це послання цього купальника Adidas, розробленого у співпраці з Річем Мнісі”, – мовиться в описі.

У компанії сподіваються, що яскравий принт принесе радісну енергію пляжному дню. Та нагадують, що принаймні 70% цього продукту є сумішшю перероблених і відновлюваних матеріалів.

Зауважимо, 17 квітня — Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією відзначається щорічно 17 травня з метою підтримки та захисту прав і гідності осіб, що належать до ЛГБТК+ спільноти.

Довідка. Adidas – німецька компанія, один зі світових лідерів виробництва спортивних товарів. Заснована в 1924 році братами Дасслерами як Dassler. Сучасна назва з’явилася 1948 року, після того, як брати Дасслер розірвали відносини і утворили власні компанії.

Місяць ЛГБТ присвячений святкуванню та вшануванню пам’яті прайду лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів. Місяць гордості розпочався після Стоунволлських заворушень, серії протестів за звільнення геїв у 1969 році, і відтоді поширився за межі Сполучених Штатів.