Довгоочікуваний анонс Apple Vision Pro був зроблений на Всесвітній конференції розробників Apple, де також було опубліковано довгий список нових функцій і оновлень.

Джерело: CNN

У понеділок Apple представила свій найамбітніший і найризикованіший новий продукт: гарнітуру змішаної реальності під назвою Apple Vision Pro.

Генеральний директор Apple (AAPL) Тім Кук рекламував Vision Pro, який поєднує в собі віртуальну реальність і доповнену реальність, як “революційний продукт”, який може змінити спосіб взаємодії користувачів з технологіями.

Новий Apple Vision Pro

Новий Apple Vision Pro виглядає як пара лижних окулярів і дозволяє людям накладати віртуальні зображення на живі відео реального світу.

За словами Apple, як тільки користувач встановлює пристрій, він може бачити програми, спроєктовані безпосередньо перед ним. Під час заходу Apple продемонструвала низку унікальних можливостей із продуктом, включаючи програми для медицини, продуктивності та розваг. Генеральний директор Disney Роберт Айгер також приєднався до заходу Apple, щоб обговорити, як Disney створюватиме контент для нової гарнітури Vision Pro.

Apple представила 15-дюймовий MacBook Air

Першим апаратним продуктом, представленим у понеділок, був 15-дюймовий MacBook Air зі спеціально виготовленим процесором Apple M2. Apple заявила, що новий MacBook Air є найтоншим ноутбуком у світі, лише 11,5 мм. Він також важить лише 3,3 фунта.

Нові функції для FaceTime, Сповіщень тощо

iOS 17 тепер отримає контактні “плакати”, що дозволить користувачам iPhone створювати власне зображення, яке з’являтиметься, коли ви телефонуєте комусь або приймаєте його дзвінок. Користувачі iPhone зможуть персоналізувати “плакат” своєї контактної картки за допомогою фотографії або “memoji” на вибір, а також тексту.

Нова функція під назвою Live Voicemail транскрибує повідомлення абонента в режимі реального часу, тож користувачі можуть вирішити, ігнорувати його чи прийняти дзвінок. Функція майбутньої реєстрації спрощує сповіщення друзів і родини про їх безпеку. А інструмент під назвою NameDrop дозволяє користувачам ділитися своєю контактною інформацією, тримаючи два iPhone близько один до одного.