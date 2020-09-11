Національна спілка журналістів України (НСЖУ) висловила занепокоєння через погрози нардепа від "Слуги народу" Євгенія Шевченка на адресу фотокореспондента видання #Букви Яна Доброносова.

Про це йдеться у відповіді голови НСЖУ Сергія Томіленка на звернення видання #Букви.

Томіленко зазначив, що спілка вивчила деталі інциденту. У НСЖУ вважають, що такі випадки є неприпустимими, вони сприяють зростанню рівня агресії до журналістів.

“На нашу думку, такі некоректні висловлювання та погрози (навіть у кіберпросторі) неприпустимі щодо будь-якого представника ЗМІ. Тим паче, подібні дії неприпустимі з боку представників влади. […] Погрози на адресу журналіста є небезпечним прецедентом та культивують загальну атмосферу ворожості суспільства до журналістів. Такі дії, особливо з боку осіб, наділених владою, призводять до зростання загального рівня агресії проти журналістів та безкарності за злочини проти представників ЗМІ”, — заявив він.

Голова спілки наголосив, що нардеп Шевченко, як і його колеги, мають бути готовими до того, що їхня діяльність в будівлі парламенту буде висвітлюватися в ЗМІ.

“Народні депутати, зокрема і Євгеній Шевченко, повинні бути готові до того, що їх діяльність у сесійний залі може бути висвітлена у медіа. Вони також повинні бути готові, що матеріали про їх діяльність, які були отримані та опубліковані відкрито та законним шляхом, необов’язково повинні їм подобатися”, — зазначив Томіленко.

НСЖУ висловила занепокоєння інцидентом та висловила солідарність з колективом #Букв та фотокореспондентом видання Яном Доброносовим.

Про які погрози йдеться?

1 вересня, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков відкрив четверту сесію Парламенту. У засіданні брали участь і журналісти, які традиційно вели фільмування в залі.

В об’єктив фотокореспондента видання #Букви Яна Доброносова потрапив, серед інших, народний депутат від партії “Слуга народу” Євгеній Шевченко (обраний по округу №76, Запорізька область).

Фотограф розмістив фото з ним на своїй сторінці у Facebook. Нардеп не залишив це без уваги — почав висловлювати невдоволення і писати погрози у коментарях.

“Назбирав собі порохоботів у друзі. Молодець, тримай далі”, — написав нардеп. “Доведеться взяти фотоапарат і робити контрудар. Тримайся добре за балкон, від здивування не впади”, — додав він.

Вже 2 вересня народний депутат від партії “Слуги народу” Євгеній Шевченко піднявся до ложе ЗМІ та почав знімати, як фотограф працює. Але коли Доброносов вказав нардепу, що він повинен займатись проблемами людей, Шевченко заявив, що йому “пох*й“.