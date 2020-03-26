Президент США Дональд Трамп планує закликати американців святкувати Великдень в церквах по всій країні. Епідеміологи порахували, як буде поширюватися коронавірус, якщо американці будуть дотримуватися соціальної дистанції лише дві з половиною тижні - половину від запланованого періоду.

Про це йдеться в статті The New York Times. #Букви публікують повний переклад матеріалу.

Через два тижні Дональд Трамп, як і багато інших консервативних політиків, закликає людей зібратися в церквах для святкування Пасхи. Політики вважають, що люди реагують на хвороби, такі як грип, більш руйнівним способом, ніж сама хвороба. The New York Times разом з епідеміологами підрахували, як швидке повернення до нормального життя може стати історичною помилкою, яка спровокує вибух інфекцій, госпіталізацій і смертей.

Експерти в галузі охорони здоров’я радять бізнесу зупинити поточні справи й дотримуватися соціальної дистанції протягом місяця, для того, щоб уповільнити пандемію. Це дозволить виграти час для проведення масового тестування та оснащення лікарів засобами захисту. Потім, в залежності від того, наскільки вдасться перемогти пандемію, можна думати про ослаблення заходів. Також не варто забувати про підготовку до нового вибуху інфекції, з якою теж доведеться боротися.

Модель передбачає, що в США в період з січня і до кінця жовтня коронавірусом може заразитися 126,5 мільйона осіб. Понад 1,3 мільйона осіб помруть в цих умовах, і ще 125 мільйонів осіб — одужають. Епідеміологи вказують, що ці цифри говорять про те, що попри прагнення повернутися до нормального життя, святкування Великодня може бути ризикованою ідеєю, поки бушує коронавірус, а люди не захищені.

“Будь-який, хто радить припинити соціальне дистанціювання повинен повністю розуміти, як буде виглядати країна, якщо ми це зробимо”, – сказав доктор Том Інглесбі, експерт з безпеки в області охорони здоров’я Університету Джонса Хопкінса.

“COVID-19 буде поширюватися швидко й жахливо і це в майбутньому може потенційно вбити мільйони, що буде мати величезні соціальні й економічні наслідки”, – додав він.

Скептики попереджають, що такі заходи не запобігають сплеску інфекцій, а лише затримують його. В цьому щось є: ми можемо стикатися з новим сплеском щоразу, коли відмовляємося виконувати правила, щонайменше, поки не існує вакцини або не сформований імунітет.

Соціальне дистанціювання вигідно з двох точок зору.

По-перше, цей час може бути використаний для підтримки лікарень і проведення тестування. По-друге, це може згладити криву сплесків захворювань і розтягнути в часі випадки зараження на більш тривалий період, щоб не перевантажувати систему охорони здоров’я.

Разом з тим, шкода від сплеску захворювань, закриття бізнесу і шкіл також буде величезним. Під час Великої Депресії рівень безробіття в США досяг 25%; Сьогодні президент Федерального резервного банку Сент-Луїс Джеймс Буллард попереджає, що безробіття в США під час кризи може досягти 30%. Люди можуть втратити свої робочі місця, заощадження і нерухомість; до того ж, вони залишаться без вечірок, весіль, похоронів і випускних, без усього того, що має сенс для повноцінного життя і пов’язує людей. Але в Вашингтоні розглядається спеціальний законопроєкт, який може послабити навантаження на економіку.

При цьому, деякі видні консерватори вважають, що варто пожертвувати літніми людьми, щоб економіка продовжувала рухатися.

“Я краще помру, ніж уб’ю свою країну”, – сказав Гленн Бек.

У такій точці зору — дві помилки. По-перше, фундаментальною силою, яка завдає шкоди економіці, є не звід правил по соціальному дистанціюванню, а неконтрольований вірус. Так що кращий спосіб захистити економіку — приборкати пандемію. По-друге, хоча ці критики благородно говорять про самопожертву, сама їхня політика призводить до загибелі багатьох інших людей.

Помилково також говорити, що ми повинні прийняти смерті літніх людей, щоб підтримувати малий бізнес і тому послаблювати соціального дистанціювання, тому що такі заяви повинні ґрунтуватися на даних.

Доктор Ларрі Діамант, епідеміолог, ветераном подолання пандемії віспи, який зараз є головою організації “Кінець пандемії”, попередив, якщо Трамп відправить всіх на роботу до Великодня, “це рішення залишиться в історії, як епічна помилка”.

Діамант уточнив, що нема потреби закривати всю країну, але потрібно проводити широке тестування, щоб визначити найбільш вражені райони й проводити аналіз крові для дослідження можливостей формування у людей імунітету.

У випадку з COVID-19, вважають епідеміологи, можливо, єдиний спосіб забезпечити стійкий контроль — це довга економічна пауза. У цьому випадку людей може чекати рік? рік, коли періоди ослаблення і посилення економічної активності чергуватимуться. Всякий раз, коли пандемія посилюватиметься — мають посилюватися обмеження та послаблюються, коли пандемія стихає.

Доктор Девід Н. Фісман, епідеміолог з Університету Торонто, вважає, що в наступному році, можливо, доведеться посилювати соціальне дистанціювання щоразу коли ситуація буде погіршуватися.

“Це дасть економіці й населенню “перепочинок”, щоб люди могли видихнути, а підприємства могли запустити процеси”, – сказав Фісман.

Є деякі обнадійливі ознаки того, що соціальне дистанціювання і закриття бізнесу можуть переламати ситуацію, як це сталося в Південній Кореї та Сінгапурі. В Італії, наприклад, кількість нових підтверджених випадків почало падати, а результати тестів, проведених Вашингтонським університетом в постраждалому Сіетлі, — стабілізувалися.

Але, Трамп, здається, наполягає на ослаблення обмежень. Це випливає з його неодноразових порівнянь COVID-19 з грипом. Він сказав, що “ми не можемо дозволити, щоб лікування було гірше самої хвороби”.

Крім того, варто звернути увагу і на слова медичного кореспондента FoxNews доктора Марка Сігела, який в цьому місяці знущально прокоментував епідемію.

“У гіршому випадку це може бути грип”, – сказав він.

Одна з ознак COVID-19 – це його вірусний потенціал. Грип має індекс інфекційності – 1,5. Це означає, що кожен хворий заражає в середньому 1,5 інших. У той час як COVID-19 без соціального дистанціювання, матиме індекс близько 2,5. Другим показником вірусу є те, як часто інфіковані люди можуть бути госпіталізовані. З сезонним грипом це приблизно 1%; з коронавірусів, оцінки варіюються від 5% до 20%.

Таким чином, чим вищий індекс інфікованості, тим вищий рівень госпіталізації й це сприяє хаосу. Одна людина з грипом може привести до зараження 386 інших людей протягом двох місяців, і кілька людей будуть госпіталізовані. За такий же період один інфікований COVID-19 може заразити 99 000 осіб, з яких близько 20 000 будуть госпіталізовані.

Третій фактор — це летальність. “Коефіцієнт летальності”, показує відсоток людей, які захворіли на хворобу і померли від неї. Для грипу цей індекс близько 0,1%. Для COVID-19 – з цієї точки зору існує величезна невизначеність. Але, навіть в оптимальних умовах “індекс летальності” може бути в 10 разів вище — приблизно 1%, хоча він був набагато вище, в таких країнах, як Італія, а також там, де більше населення у віці й перевантажені лікарні.